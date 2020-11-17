Хворі на COVID-19 у всьому світі стикаються з довгостроковими наслідками захворюваннями: нові симптоми проявляються навіть через кілька місяців після одужання. У тому числі – втрату волосся.

Останні місяці все більше з'являється повідомлень про те, що одним з наслідків COVID-19 разом з втратою нюху, кашлем і слабкістю може бути облисіння.

Також на тему: Назвали ще одну неочевидну причину облисіння

Зокрема, про це заявляли вчені Національного центру глобальної охорони здоров'я і медицини Японії. З 63 пацієнтів, які потрапили в дослідження, 9 чоловіків і 5 жінок повідомили про втрату волосся через два місяці після появи симптомів коронавірусної інфекції.

Чому коронавірус викликає облисіння

Лікарі вважають, що облисіння може викликати не сам вірус, а потужний стрес, з яким стикається хворий. COVID-19 має на організм людини як прямий, так і непрямий вплив.

Цей механізм ще не вивчений до кінця, однак достеменно відомо, що втрата волосся – це аутоімунний процес. Тобто імунітет атакує власне волосся, і сильний стрес може запустити цей механізм.

Скільки людей мають таку проблему

На цей час немає точних даних про те, скільки людей, які перехворіли на COVID-19, зіткнулися з проблемою втрати волосся, проте з різних країн з'являються повідомлення про те, що це досить поширена проблема.

У серпні фахівці Медичної школи Університету Індіани провели опитування в Facebook серед 1500 пацієнтів, які офіційно вважаються здоровими, але як і раніше страждають від довгострокових наслідків перенесеної інфекції. Вчені повідомили, що люди відчувають проблеми з концентрацією уваги, пам'яттю, страждають від безсоння, у них погіршуються зір. Близько третини опитаних повідомили про втрату волосся.