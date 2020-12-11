Багато психоактивних речовин, зокрема ЛСД та кетамін, розглядають для лікування депресії, алкоголізму та інших адикцій. Але оскільки вони мають безліч побічних ефектів, вчені з різних країн світу намагаються знайти для них менш небезпечні аналоги.

Вчені з Каліфорнійського університету в Дейвісі вивели штучний аналог ібогаїну. Отримана речовина стимулює відновлення зв'язків між нейронами, але не має токсичних або психоделічних ефектів. Результати роботи опубліковані у журналі Nature.

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Чому психоактивні речовини хочуть використовувати в медицині

Депресія, алкоголізм та різні адикції супроводжуються втратою зв'язків між нейронами префронтальної кори, яка відповідає за прийняття рішень та інші вищі когнітивні функції. Натомість порівняно невеликі дози психоделічних речовин стимулюють утворення дендритних шипиків на нейронах. Це такі собі вирости, які підсилюють зв'язок між нейронами.

Втім, психоделічні та токсичні ефекти заважають медикам використовувати такі речовини для лікування пацієнтів. Тож науковці прагнуть віднайти безпечніші аналоги цих сполук, аби вони не мали негативних ефектів та позитивно впливали на нейрони.

У пошуках ідеального аналога вчені з Каліфорнійського університету взяли за основу ібогаїн і синтезували з нього 20 близьких хімічних сполук.

Ібогаїн – що це? Це діюча речовина рослини ібога, яку використовують чаклуни африканського культу бвіті. Окрім психоделічних властивостей, ібогаїн має небезпечні побічні ефекти, зокрема і порушення серцевого ритму.

Вченим вдалося зберегти молекулу, яка відповідає за корисні властивості, але не має побічних ефектів. Протестувавши отримані речовини на культурах нейронів та лабораторних гризунах науковці обрали найкращу – табенранталог (tabernanthalog, TBG).

Результати експерименту з табенранталогом