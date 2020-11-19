Результати великого дослідження демонструють, що вітамін D знижує ризик розвитку раку на пізніх стадіях на більш ніж на 17%. Але, на жаль, не серед пацієнтів з ожирінням.

Впродовж 5 років науковці з клініки Брігем енд Уіменс спостерігали за 25 000 пацієнтами. Результати дослідження опубліковані у журналі JAMA Network Open.

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Серед пацієнтів були чоловіки віком від 50 років і жінки від 55 років, у яких не було раку на початку дослідження. Під час спостереження добровольці обмежили вживання вітаміну D і жирних кислот до 800 міжнародних одиниць на добу.

Автори поділили людей на 4 групи:

одна приймала добавки вітаміну D і омега-3,

друга – лише вітамін D в поєднанні з плацебо,

третя – тільки омега-3,

четверта – виключно плацебо.

Щороку учасники проходили медичне обстеження. Вчені звертали увагу на наявність раку і стадію захворювання, а також на вагу й індекс маси тіла.

У підсумку виявилось, що вживання добавок не впливає на ризик розвитку раку. Але серед тих груп, які вживали вітамін D, була нижча смертність на пізніх стадіях цього захворювання. При цьому тип раку не мав значення.

Вага має значення

Виявилось, що на ефективність препарату впливає ІМТ хворих. Загальне зниження смертності склало 17%. Але у добровольців з низькою та нормальною вагою воно доходило до 38%, а ось у людей з ожирінням наближалось до 0.

Вчені не заперечують того, що цей зв'язок може бути лише збігом. Але ранні дослідження продемонстрували, що надмірна вага знижує ефективність вітаміну. До прикладу, дослідження вітаміну D і діабету другого типу показали, що речовина позитивно впливає на стан здоров'я людей з нормальною вагою і майже ніяк не впливає на пацієнтів з ожирінням.