Велика доза вітаміну D3 ніяк не знизила ризики смертності у випадку коронавірусу і не полегшила перебіг захворювання серед "важких" пацієнтів. Доцільність застосування вітаміну D серед пацієнтів з легким перебігом коронавірусу ще слід детально вивчити.

Вчені з Університету Сан-Паулу опублікували препринт статті на medRxiv, що використання добавок вітаміну D, як додаткового лікування пацієнтів з коронавірусом. У висновках вказали, що зв'язку між прийманням добавки та полегшенням симптомів коронавірусу немає.

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Як проводили дослідження

З 2 червня по 7 жовтня організували рандомізоване, сліпе, плацебо-контрольоване дослідження серед 240 "важких" хворих, з них 90% були на кисневій підтримці. Середній вік учасників – 56 років, 56% з них чоловіки.

50% учасників на 10-й день після появи симптомів отримала разову дозу D3 в обсязі 200 тисяч МО (близько 5000 мкг), ще 50% отримали плацебо.

Результати терапії Смертність – 7,0% (5,1% у плацебо-групи).

Перебування в реанімації – 15,8% (21,2%).

Потребували підключення до ШВЛ – 7,0% (14,4%).

Вчені виявили, що прийом вітаміну підвищував рівень кальцидіолу (основний метаболіт вітаміну D3) в крові, але не зменшував період перебування в лікарні і не показав будь-які інші клінічно значущі результати в порівнянні з плацебо.

Чи безпечно приймати вітамін D3 пацієнтам з COVID-19

Попри це, відносно високі дози вітаміну D3 можуть добре переноситися і не мати побічних ефектів у пацієнтів з COVID-19.

Вітамін D 3 сам по собі неактивний. Для метаболізму його в організмі в активну форму – кальцідіол потрібно кілька днів. При прийманні D3 добавки або перетворюється в кальцідіол, або (при великих дозах) перерозподіляється в жир.

Автори підкреслюють, що вони досліджували вплив разової великої дози D3 на важких хворих, і кажуть, що ефект профілактичних і лікувальних добавок D3 при перших же симптомах COVID-19 варто перевірити окремо.

Вітамін D3 – що це? Речовина, яка виробляється в шкірі людини під впливом сонячного світла. Він потрібен для підтримки мінералів, таких як кальцій і фосфор. А вони необхідні для підтримки здоров'я кісток, зубів і м'язів. Добова норма вітаміну D – 800-1000 МО на добу.



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