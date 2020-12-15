МОЗ може недоотримати у 2021 році рекордних 100 мільярдів гривень з того, що мало б виділятись на медицину з бюджету. Які наслідки це зумовить – читайте далі.

Раніше МОЗ подало бюджетний запит на 2021 рік на 296 мільярдів гривень. У ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу очільник відомства Максим Степанов пояснив, на що їх хотіли спрямувати.

До теми Жорсткіший карантин швидше перерве ланцюг хворих на COVID-19, – Степанов

Як формувався бюджетний запит

За словами очільника МОЗ, це той необхідний мінімум, який повинен бути. Він передбачав, зокрема, зарплату для лікаря на рівні щонайменше 23 тисяч гривень.

"Ні для кого не секрет, що їхня зарплата зараз є на рівні виплат по безробіттю. Це найнижча зарплата у країні. Спеціалісти масово виїжджають за кордон. Якщо не ухвалимо ніяких системних рішень, можемо залишитись без медпрацівників", – підкреслив міністр.

Крім цього, враховувалося і фінансування процесу лікування у повному обсязі. Степанов зауважив, що вже всі в Україні знають багато про COVID-19 – які лікарські засоби потрібні, що таке реанімаційне ліжко чи апарат ШВЛ. Весь цей процес коштує певну суму грошей.

Не може бути так, що якась медична маніпуляція або лікування хворого коштує 10 тисяч гривень, а ми записуємо 5 і воно так буде коштувати 5. Ні, значить ці 5 тисяч хтось буде докладати,

– наголосив міністр.

Також у запиті закладали реальні тарифи, розраховані виходячи з вартості лікування, з лікарських засобів, які мають доказову базу при лікуванні того чи іншого захворювання.

Ще 15,1 мільярда гривень закладали на закупівлю вакцин від COVID- 19. А також гроші, передбачені для того, аби українські лікарні були готові до будь-яких спалахів інфекційних захворювань.

Важливо! Рада 15 грудня схвалила Держбюджет-2021 у другому читанні. На витрати МОЗ виділили 162,7 мільярда гривень, а не 296. А на проведення вакцинації від COVID-19 передбачено лише 2,6 мільярда гривень.

Зарплати медикам не збільшать

Степанов пояснив, що через недофінансування медицини зарплата медиків у 2021 році залишиться на тому рівні, на якому вона є і зараз. Проте зазначив, що доплати медпрацівникам вдалося залишити.

Мовиться про 3,5 тисячі гривень для лікаря, 2,5 тисячі гривень для середнього медичного персоналу та 1, 25 тисячі гривень для молодшого медперсоналу. Виходячи з цифр в бюджеті – це дозволений максимум, підкреслив міністр.

Боротьба з COVID-19

"Виходячи з сьогоднішніх розрахунків, з грошей, які закладені на програму медичних гарантій, дійсно вона розрахована саме на 3-4 місяці, саме процес лікування хворих на COVID-19.

Проте все ще буде залежати ще від кількості хворих на коронавірус у лікарнях та від рівня захворюваності. Проте, на думку Степанова, гроші на боротьбу з COVID-19 точно доведеться шукати знову.