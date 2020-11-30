Група дослідників з Іспанії виявила ще одну можливу групу ризику при COVID-19: люди з надмірним цукром у крові, у яких не діагностований діабет.

Дослідники з Іспанії проаналізували дані більш ніж 11 тисяч пацієнтів, госпіталізованих з березня по травень і з'ясували, що надлишковий цукор без діабету також може впливати на перебіг COVID-19.

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Середній вік хворих склав 67 років, з них понад 57% – чоловіки. У 18,9% пацієнтів був діагностований цукровий діабет, або в їхніх медичних картах були дані про приймання ліків для діабетиків. При госпіталізації у кожного хворого брали кров на цукор, і результати автори дослідження розділили на три групи: нормальний, високий і дуже високий рівень.

Високий цукор та COVID-19

Вчені виявили, що надлишковий цукор в основному був виявлений у чоловіків похилого віку, які страждають на діабет, гіпертонію та іншими хронічними захворюваннями. У таких пацієнтів були частіше підвищені маркери запалення. Але найбільшим відкриттям було те, що високий рівень цукру в крові впливав на ризик смертності навіть у пацієнтів без діабету.

Серед хворих, що померли від COVID-19, 41,1% мали підвищений цукор. Такі пацієнти проводили більше часу в лікарні й частіше потребували інтенсивної терапії, в тому числі в штучній вентиляції легенів в порівнянні з людьми з нормальним рівнем цукру.

Яке це має значення

Автори дослідження підкреслюють, що деякі пацієнти могли не знати про своє діабетичний статус, тому їх помилково віднесли до не діабетиків. У будь-якому випадку лікарям необхідно розглянути можливість проводити скринінг рівня глюкози в крові у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, щоб вчасно вжити заходів і знизити ризик смертності, вважають вчені.