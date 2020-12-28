Поки в Євросоюзі фіксують нові штами коронавірусу, в Україні захворюваність іде на спад. Наразі показник найнижчий за 2 місяці. Водночас тестів в лабораторіях зробили втричі більше.

Є багато причин, чому захворюваність пішов на спад. Певні з них невідомі. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив академік Сергій Комісаренко.

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Вірус в Україні менш небезпечний

За його словами, відповідно до динаміки розвитку інфікування, в Україні продовжується перша хвиля COVID-19.

В мене є враження, що вірус в Україні менш контагіозний, менш шкідливий, менш летальний, ніж ті (віруси – 24 канал), які у США і в західній Європі,

– зазначив Комісаренко.

Попри це, як наголосив експерт, розслаблятися не можна. Адже є досвід західної Європи. Там після першої хвилі майже одразу населення підхопило процес інфікування і почалась друга, значно потужніша хвиля.

Карантин ввели вчасно

"Ми ввели в Україні вчасно карантин, коли інфікованих людей майже не було. Ми отримали вірус дуже пізно, але боюсь, що можемо пізно отримати вакцину", – сказав академік. Він додав, що країна перебуває у компромісі між тим, щоб ввести максимальні заходи для меншої захворюваності і свободою, яку хочуть люди.

Нагадаємо! У Національній академії наук України пояснили причини спаду епідемії коронавірусу в Україні. Зокрема, люди почали розуміти небезпеку та дотримуються рекомендацій спеціалістів.

Причини рівня захворюваності

Також Комісаренко відзначив, що захворюваність залежить від багатьох причин:

є люди – активні розповсюджувачі вірусу, їх приблизно 8 – 10%;

різна чутливість до вірусу. Багато людей мають імунітет ще від тих коронавірусів, з якими зустрічалися раніше.

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