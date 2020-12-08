Харківська фармкомпанія "Біолік" наразі проводить нараду після якої повинна дати офіційну відповідь, щодо того, Водночас в українських ЗМІ кажуть, що інформація про налагодження виробництва російської вакцини "Супутник V" компанією "Біолік" не відповідає дійсності,

У коментарі 24 каналу в пресслужбі "Біолік" сказали, що наразі триває нарада керівників компанії, і поки вона не закінчиться, не готові ні спростувати, ні підтвердити дану інформацію й порадили відправити запит на корпоративну пошту.

Що сталось Росія заявила, що налагодила в Україні виробництво своєї вакцини Спутник-V

Водночас Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела пише, що інформація про домовленість Біолік і Росії не відповідає дійсності.

Зазначена інформація була перевірена і не підтвердилася,

– розповіло джерело агенства.

Довідка: Біолік – науково-виробничий комплекс, розташований у Харкові. Компанія виробляє препарати для діагностики, профілактики і лікування інфекційних захворювань, а також для впровадження в практику інноваційних і сучасних фармакологічних розробок.

Що відомо про начебто домовленість Росії з Біолік