Виробництво російської вакцини в Україні: що кажуть у фармкомпанії
Харківська фармкомпанія "Біолік" наразі проводить нараду після якої повинна дати офіційну відповідь, щодо того, Водночас в українських ЗМІ кажуть, що інформація про налагодження виробництва російської вакцини "Супутник V" компанією "Біолік" не відповідає дійсності,
У коментарі 24 каналу в пресслужбі "Біолік" сказали, що наразі триває нарада керівників компанії, і поки вона не закінчиться, не готові ні спростувати, ні підтвердити дану інформацію й порадили відправити запит на корпоративну пошту.
Що сталось Росія заявила, що налагодила в Україні виробництво своєї вакцини Спутник-V
Водночас Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела пише, що інформація про домовленість Біолік і Росії не відповідає дійсності.
Зазначена інформація була перевірена і не підтвердилася,
– розповіло джерело агенства.
Що відомо про начебто домовленість Росії з Біолік
- Директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджений компанією "Біолік".
- Відповідна заява з'явилась на сайті Російського фонду прямих інвестицій.
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