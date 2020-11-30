Схоже, локдаун – невідворотний, оскільки карантин вихідного дня не допомагає достатньо ефективно боротися із пандемією коронавірусу. До того ж щоденна статистика "затримується".

Усе через те, що зараз тестують у 6 разів менше людей, ніж могли б. Про це розповіла Ольга Стефанишина, представниці комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, в ефірі 24 каналу. Вона також поділилась ідеями, як правильно ввести локдаун.

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За її словами, карантин вихідного дня показує зниження статистики лише після вихідних, бо тоді роблять удвічі менше тестів. Хоча на це немає жодних підстав. Епідеміологічно він не показав жодних результатів.

Уже зараз можна говорити про те, що випадків двічі більше, ніж показує система тестування. Теперішня статистика йде із затримками й не повністю правдива,

– сказала нардепка.

Водночас як вона наголосила, система вже не витримує. У лікарнях – патова ситуація. Там важко отримати кисневу допомогу.

Які варіанти виходу із ситуації

За словами нардепки, найлогічнішим варіантом буде тоді, коли всі розумітимуть, що відбувається. Уряд має комунікувати з населенням. Бізнес мати знати про обмеження за 7 днів до того, як їх планує ввести уряд. Уряд має підготувати дієвий пакет економічної підтримки.

"Ми за ефективні заходи. Уряд має використовувати за приклад країни Європейського союзу і їхні методи боротьби з коронавірусом", – вважає Стефанишина.

Довідка. Станом на 30 листопада в Україні зареєстровано 732 625 випадків зараження коронавірусом. З них 9 946 зафіксували за минулу добу.

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