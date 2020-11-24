Уявіть собі, що в той час, поки волонтери з ніг збиваються, щоб зібрати на лікування нашим хлопцям, героям війни, госпіталі ветеранів займаються переховуванням кримінальних авторитетів. Саме це – реалії життя вінницького госпіталю ветеранів, який вже майже 35 років поспіль очолює незмінний керівник, що встиг за цей час побудувати собі приватний будинок на території шпиталю та заробити на майно.

Медичний заклад для військових перетворився на родинний бізнес головного лікаря Валерія Бабійчука. Про це читайте у блозі "(Без) коштовна медицина" на 24 каналі.

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Вінницький обласний госпіталь ветеранів вважають одним з найкраще обладнаних медичних закладів не лише у своєму місті, а й в Україні. Гарне розташування, великі приміщення та гарна клінічна база. Чим би не приклад для інших установ? Однак, якщо подивитися інформацію про госпіталь детальніше, побачимо класичний набір лікарняної корупції, яка процвітає навіть ціною здоров'я наших героїв.

Давайте подивимося, хто ж керує вінницьким обласним госпіталем ветеранів війни. Беззмінний з 1987 року, головний лікар госпіталю, Валерій Бабійчук. Він відомий тим, що зміг влаштувати на роботу всіх родичів. За 33 роки свого "правління" тут зібралася вся сім'я головного лікаря. Уживаються в лікарні:

перша дружина;

друга дружина;

син;

невістка;

і ще чимало родичів.

До наявного конфлікту інтересів додається ще один факт. За даними журналістів, батько Валерій і син Юрій Бабійчуки одночасно претендували на посаду директора (головного лікаря) госпіталю.



Валерій Бабійчук / Фото uskv.vn.ua

Майно Бабійчука

Доходи й витрати у декларації керівника Вінницького госпіталю ветеранів смішні та неспівмірні. Живуть з дружиною на лікарську зарплату та пенсію. При цьому, володіють:

землею у більш ніж 1,5 гектари;

4 квартирами, одну з яких дружина головного лікаря змогла придбати за 49 тисяч гривень, її площа – 98 метрів квадратних;

2 авто.

Цікаво, що пан Бабійчук не поспішає ділитися з широким загалом усім своїм набутим майном. Свого часу Володимир Гройсман відписав йому земельну ділянку з території Вінницького військового госпіталю для ветеранів. І до роботи близько, і природа красива.



Володимир Гройсман / Фото Укрінформ

Уявіть, головний лікар, який "править", ой, пробачте, керує лікарнею 33 роки, отримує ділянку на території закладу. Звідки ж така "криша", що ніхто не бачить свавілля, яке відбувається в державній лікарні? Виявляється, VIP-пацієнтами військового шпиталю є кримінальні авторитети.

Кого лікують у госпіталі

Як так, адже лікуватися у відомому вінницькому госпіталі мають насамперед бійці ОСС та ветерани бойових дій, яких нині тут 40. Теоретично перебувати там можуть і звичайні громадяни, але потрапити до медичного закладу вкрай важко, на що неодноразово жалілися вінничани.

Однак, не для всіх правила працюють однаково. Так, наприклад, довгий час у госпіталі "на лікуванні" перебував кримінальний авторитет на прізвисько "Диня", який мав би сидіти в СІЗО. Це помітила вінничанка Вікторія, яку через коронавірус не впустили провідати хворого чоловіка. За словами жінки, авторитет вільно пересувався госпіталем з охороною, а згодом помітила його під час спілкування з "попом московського патріархату".

Бабійчук про лікування "Дині": відео

Водночас Нацполіція Вінниччини у своїх соцмережах зазначила, що затриманого авторитета госпіталізували та він перебуває під охороною пенітенціарної служби, нині це виглядає так.

Махінації навколо медзакладу

Тендерні махінації та "відкати", звісно ж, госпіталь не оминули. Так, бачимо, що лікарня регулярно надає перевагу "своїм компаніям", прописуючи дискримінаційні вимоги до ліків та обираючи найдорожчі пропозиції.

Іноді закупівлі розбивають на декілька допорогових, адже коли сума до 200 тисяч гривень, можна закуповувати у своїх без тендеру. Такі схеми допомагають заробити до 40% на "відкатах" (пам'ятаєте про 4 квартири?).

Наприклад, найбільше укладених договорів на закупівлю медикаментів у госпіталі з фірмою "Санітас". Вона виграла абсолютно всі тендери. Зазвичай, через те, що всі інші компанії з нижчими цінами завжди "не відповідали критеріям". А не маючи можливості обрати свого постачальника, госпіталь кілька разів закривав і починав заново наявні тендери.

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Так відбувалося щодо кожного з 5 капітальних ремонтів для лікарні. Зокрема, неврологічного та терапевтичного відділень, сходових клітин та завершальних робіт усієї лікарні. Присутні у договорах і махінації з допороговими закупівлями. Вінницький госпіталь тричі закуповував етанол у "Санітасу" по 12, 81, 89 та 65 тисяч гривень.

Лікарі працюють "самі на себе"

Пів дня для воїнів, пів дня для себе. Такою є система роботи вінницького госпіталю, якщо подивитися документи зареєстрованих у ньому ФОПів.

Активісти виявили, що працівники госпіталю не дуже зацікавлені у лікуванні ветеранів ОСС. За документами, половина з них є ФОПами, і половину робочого дня вони орендують кабінети госпіталю, працюючи самі не себе.

Наприклад, завідувач кабінету УЗД Капітанчук 24 години на тиждень працює, як ФОП у своєму ж кабінеті. Ще одна лікарка Леванчук за сумісництвом працює навіть більше, ніж за основним місцем роботи. За підрахунками активістів, 2 години на добу жінка проводить прийом в орендованому гінекологічному кабінеті, 3 – оперує в орендованій операційній. Тобто працює за сумісництвом 5 з 8 годин робочого дня.

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Тепер давайте замислимося, скільки по всій Україні таких ручних головних лікарів та медзакладів, які стали вже давно лише на папері комунальні чи приватні, а насправді використовують для платних послуг медперсоналом.

Зручно, а чого ж? Навіщо орендувати приміщення і платити комуналку, якщо вже є все готове і оплачене нашими податками – тільки бери і гроші на цьому заробляй. Тут вже не те, що про присягу Гіппократа, а про банальну совість треба говорити.