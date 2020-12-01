Комісія департаменту охорони здоров'я Львівської області оприлюднила попередні висновки щодо роботи Жовківської ЦРЛ. У лікарні 27 листопада через вимкнення світла померли двоє пацієнтів, підключених до ШВЛ.

Медики зробили все можливе, аби врятувати хворих

У комісії кажуть, що медики, які були на чергуванні, зробили все можливе, аби врятувати пацієнтів. Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

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Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення,

– зазначив директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

До райради направили лист щодо звільнення керівників медзакладу

До Жовківської райради підготували лист щодо звільнення керівництва медичного закладу. Далі департамент проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим.

За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти, чи ці випадки смерті пов'язані із відключенням енергії,

– розповів голова комісії Андрій Голдун.

Що відомо про трагедію у лікарні у Жовкві

27 листопада в лікарні в Жовкві не було електрики з 17:50 до 19:10.

У цей час, на жаль, двоє людей, які були підключені до апарату ШВЛ, померли. Їм було 61 та 66 років.

У медзакладі буди два генератори, проте їх не увімкнули.

Поліція розпочала кримінальне провадження.

Зверніть увагу! В Офісі Президента наголосили, що з ситуацією будуть розбиратись і робити відповідні кадрові висновки, зокрема, й на рівні Жовківської райадміністрації.