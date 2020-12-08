Вільям Шекспір став другою людиною у світі, яку вакцинували від COVID-19: фото
У Великій Британії, яка найпершою у світі почала масову вакцинувати людей від коронавірусу, трапився курйоз. Так, другою людиною у світі, яка отримала вакцину, став повний тезка відомого поета і драматурга Вільяма Шекспіра.
81-річному "Біллу" Вільяму Шекспіру зробили щеплення від COVID-19 відразу ж після 90-річної Маргарет Кінан, яка вакцинувалася першою у світі. Про це інформує Sky News.
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Вільям Шекспір намагається покласти край "зимі тривоги", ставши другим вакцинованим в лікарні при університеті Ковентрі,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що слова "Зима тривоги нашої позаду, до нас сонцем Йорка літо повернулось" є першими рядками історичної п’єси "Річард III" Вільяма Шекспіра.
Цікаво, що повний тезка видатного англійського драматурга і поета ще й родом з графства Ворикшир, де той народився.
Більше про вакцинацію від коронавірусу та коли перші дози вакцини слід очікувати Україні – за посиланням.
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