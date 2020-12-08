У Великій Британії, яка найпершою у світі почала масову вакцинувати людей від коронавірусу, трапився курйоз. Так, другою людиною у світі, яка отримала вакцину, став повний тезка відомого поета і драматурга Вільяма Шекспіра.

81-річному "Біллу" Вільяму Шекспіру зробили щеплення від COVID-19 відразу ж після 90-річної Маргарет Кінан, яка вакцинувалася першою у світі. Про це інформує Sky News.

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Вільям Шекспір намагається покласти край "зимі тривоги", ставши другим вакцинованим в лікарні при університеті Ковентрі,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що слова "Зима тривоги нашої позаду, до нас сонцем Йорка літо повернулось" є першими рядками історичної п’єси "Річард III" Вільяма Шекспіра.

Цікаво, що повний тезка видатного англійського драматурга і поета ще й родом з графства Ворикшир, де той народився.

BREAKING: The 2nd person in the world to have the Covid vaccine is... this is not a joke... WILLIAM SHAKESPEARE from Warwickshire!!! pic.twitter.com/yNbPLXLhfP — Piers Morgan (@piersmorgan) December 8, 2020

Зверніть увагу! Велика Британія першою у світі розпочала масове щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer BionTech. Першими вакцинують осіб, старших 80 років та певні категорії медичного персоналу.

Більше про вакцинацію від коронавірусу та коли перші дози вакцини слід очікувати Україні – за посиланням.