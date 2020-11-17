Цифра в паспорті не головне, все вирішують ваші внутрішні відчуття – це правда, але вчені визначили вік, коли все ж люди починають відчувати старість.

Коли людина починає відчувати себе старою

Дослідники провели опитування 2 тисячі американців старше 40 років і з’ясували, що в середньому людина почувається старою уже в 47 років. А помічати фізіологічні вікові зміни люди починають у 50 років.

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65% опитаних вважають старіння одним із головних страхів у житті, особливо їх лякає зниження когнітивних здібностей.

64% хвилюються, що, будучи в розквіті фізичних сил, у них розвинеться деменція.

Цікаво, що тільки кожен четвертий респондент піклується про те, що з віком перестане бути привабливим, і така ж частка тих, хто боїться втратити розуміння того, що зараз "модно і круто".

Втім 84% опитаних заявили, що взагалі не роблять нічого для зміцнення здоров'я свого мозку.

Як харчування впливає на старіння організму

Люди, які часто харчуються нездоровою їжею, старіють швидше – у їх хромосомах відбуваються зміни. Крім того, у любителів фастфуду коротші теломери, які вважають захистом генів від зношування.

Чим коротші теломери, тим більший цей вік.

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