Більшість мутацій вірусів не впливають на спосіб поширення вірусу або викликану ним хворобу. У ВООЗ розповіли, на скільки мутації коронавірусу відрізняються від мутацій грипу.

Коронавірус мутує значно повільніше, ніж сезонний грип. Про це заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан, повідомляє CNBC.

До теми Мутація коронавірусу: що відомо про новий штам та наскільки це небезпечно

Попри те, що новий штам коронавірусу допомагає йому поширюватися швидше, SARS-CoV-2 мутує значно повільніше, ніж грип. Але разом з тим науковиця додала, що значення мутації, яку нещодавно виявили у Великій Британії, поки що не відомо.

SARS-CoV-2 мутує набагато повільніше, ніж грип. І дотепер, попри те, що ми спостерігали низку змін і мутацій, жодна з них не здійснила істотного впливу ні на чутливість вірусу до будь-якого з використовуваних нині терапевтичних засобів, ліків або вакцин, які перебувають в стадії розробки, і можна сподіватися, що так буде і далі,

– заявила Сумія Свамінатан.

Варто зауважити, що сезонний грип мутує так часто, що вченим доводиться щороку регулярно змінювати склад вакцини проти цього вірусу.

Натомість коронавірус – це PHK вірус. Тобто те, що він мутує – це теж цілком природно. Нині вчені вивчають основні характеристики нового штаму SARS-CoV-2: чи легше він поширюється, чи частіше викликає важкий перебіг хвороби та як антитіла реагують на інфекцію. Але поки що експерти вважають, що нова мутація коронавірусу не вплине на ефективність наявних вакцин.

Що відомо про новий штам коронавірусу: