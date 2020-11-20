В Одесі мобільний шпиталь хочуть розгорнути на базі Центру значущих хвороб – у трьох приміщеннях. Там зможуть розмістити 400 пацієнтів.

Це буде логічно і раціонально – обласний департамент вже звертався до міністерства з цього приводу, зараз на території КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" проходить ремонт. Про це на брифінгу повідомила директор департаменту охорони здоров'я одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захар'єва, пише Радіо Свобода.

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На Одеську область на дооснащення мобільного шпиталю виділили 37 мільйонів гривень з розрахунку на 400 ліжок. Це буде медичне обладнання, самі ліжка, пульсоксиметри, засоби індивідуального захисту, кардіоапарати тощо,

– заявила Одарій-Захар'єва.

Туди ж за її словами також увійде субвенція на забезпечення централізованого кисню.

Відтак, мобільний шпиталь буде розгорнутий на базі трьох корпусів центру, як тільки там буде закінчений ремонт.

Раніше, одеські ЗМІ повідомляли, що станом на 17 листопада, в міських лікарнях вільними залишалися тільки 35 ліжок для хворих на COVID-19.

До слова, раніше уряд виділив 118 мільйонів гривень на обладнання мобільних шпиталів в Одесі, Києві і Краматорську.

Важливо У мобільних шпиталях не можна лікувати важких хворих на COVID-19, – лікарка-інфекціоністка