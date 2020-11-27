Відкрили ще один ефективний метод лікування туберкульозу
Попри те, що ліки від туберкульозу вже існують, хвороба стає стійкішою до сучасних медикаментів. Але науковці з Канади відкрили новий спосіб боротьби з недугою.
Фахівці Гуелфського університету винайшли метод лікування, який позбавляє хвороботворних бактерій доступу до речовин, які необхідні їм для виживання. Ця стратегія може допомогти не лише лікуванні туберкульозу, а й раку та інших запалень, повідомляє New Atlas.
До теми Вакцина проти раку вже повністю готова до клінічних випробувань на людях
У чому особливість нового методу лікування туберкульозу
Вчені виявили, що палички Коха (збудники туберкульозу) та їхні споріднені бактерії використовують однакові методи харчування. За допомогою синхротрону вчені вивчили ці мікроорганізми та ідентифікували структуру ферменту ацил-КоА-дегідрогенази. Це елемент процесу розщеплення стероїдів, якими харчуються бактерії.
Вчені з'ясували, що цей фермент може виконувати роль "замкової щілини", в яку можна вставити необхідний препарат. Натомість деактивація ацил-КоА-дегідрогенази позбавляє паличку Коха необхідної для неї "їжі".
Ми були здивовані, коли виявили, що ці ферменти разюче добре пристосовані до зміни форми, виконуючи ряд завдань. Ця робота допомогла нам зрозуміти точну форму замкової щілини, яку повинен заповнити лікарський препарат, щоб зупинити роботу ферменту,
– розповів один з дослідників Метью Кімбер.
Вчені сподіваються, що їхнє відкриття допоможе створити інструментарій для виробництва нових препаратів на основі стероїдів або ж покращити вже присутні засоби на фармринку.
До слова, найкращою профілактикою туберкульозу залишається вакцинація.
Що варто знати про вакцину від туберкульозу
- Єдина ефективна вакцина проти туберкульозу називається БЦЖ. Її розробили та вперше використали аж у 1921 році.
- Окрім захисту від туберкульозу, вона має захисну дію проти цілого ряду бактеріальних і вірусних захворювань.
- Нещодавно вакцину БЦЖ схвалили для лікування раку сечового міхура.
- Вчені стверджують, що вона надає певний захист проти сепсису і респіраторних інфекцій та знижує ризик розвитку деменції та Альцгеймера.
- Нині у різних країнах світу вчені тестують ефективність вакцини БЦЖ проти коронавірусу COVID-19.
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