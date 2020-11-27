Попри те, що ліки від туберкульозу вже існують, хвороба стає стійкішою до сучасних медикаментів. Але науковці з Канади відкрили новий спосіб боротьби з недугою.

Фахівці Гуелфського університету винайшли метод лікування, який позбавляє хвороботворних бактерій доступу до речовин, які необхідні їм для виживання. Ця стратегія може допомогти не лише лікуванні туберкульозу, а й раку та інших запалень, повідомляє New Atlas.

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У чому особливість нового методу лікування туберкульозу

Вчені виявили, що палички Коха (збудники туберкульозу) та їхні споріднені бактерії використовують однакові методи харчування. За допомогою синхротрону вчені вивчили ці мікроорганізми та ідентифікували структуру ферменту ацил-КоА-дегідрогенази. Це елемент процесу розщеплення стероїдів, якими харчуються бактерії.

Вчені з'ясували, що цей фермент може виконувати роль "замкової щілини", в яку можна вставити необхідний препарат. Натомість деактивація ацил-КоА-дегідрогенази позбавляє паличку Коха необхідної для неї "їжі".

Ми були здивовані, коли виявили, що ці ферменти разюче добре пристосовані до зміни форми, виконуючи ряд завдань. Ця робота допомогла нам зрозуміти точну форму замкової щілини, яку повинен заповнити лікарський препарат, щоб зупинити роботу ферменту,

– розповів один з дослідників Метью Кімбер.

Вчені сподіваються, що їхнє відкриття допоможе створити інструментарій для виробництва нових препаратів на основі стероїдів або ж покращити вже присутні засоби на фармринку.

Згідно з даними МОЗ, у 2019 році в Україні було зареєстровано 25 237 хворих на туберкульоз. Це на 3,5% менше, ніж у 2018 році. Попри це, захворюваність серед дітей та підлітків зросла.

До слова, найкращою профілактикою туберкульозу залишається вакцинація.

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