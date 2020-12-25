Вчені розробили новий клас антибіотиків, ефективний проти широкого спектра бактерій. Але цікавіше насправді те, що він долає антибіотикорезистентність.

Вчені підійшли до створення антибіотиків абсолютно по-новому та знайшли спосіб уникнути розвитку антибіотикорезистентності. Дослідження про це опубліковане у журналі Nature.

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Антибіотикорезистентність – це стійкість до антибіотиків, яка поступово виникає внаслідок їхнього споживання. Тобто якщо у людини виникла стійкість до певного класу антибіотиків, вони їй вже не допоможуть, оскільки просто будуть неефективними. У ВООЗ вважають цю проблему однією з 10 найбільших загроз громадському здоров’ю людства.

Згідно з прогнозами, до 2050 року стійкі до антибіотиків інфекції можуть щорічно забирати близько 10 мільйонів життів. Щороку розширюється список бактерій, які стають стійкими до лікування всіма наявними варіантами антибіотиків. У світі вже є потреба у нових класах таких препаратів.

Що відомо про новий клас антибіотиків та чим він відрізняється від попередніх

Науковці з Вістарівського інституту створили новий вид препаратів, які називаються імуно-антибіотиками подвійної дії (DAIAs).

Вже наявні та використовувані антибіотики націлені на основні бактеріальні функції, враховуючи синтез нуклеїнової кислоти та білка, побудову клітинної мембрани та метаболічні шляхи. Однак бактерії запросто набувають стійкості до ліків – бактеріальна мішень піддається мутації, внаслідок чого препарат просто стає недійсним.

Тож американські вчені підійшли до справи креативно та захотіли навчити антибіотики грати одразу на два фронти. Вони вирішили, що використання імунної системи водночас з лікуванням ускладнює розвиток стійкості бактерій.