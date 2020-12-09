Провівши комплексне дослідження декількох видів коронавірусу, вчені знайшли молекули, які потрібні для інфікування здорових клітин людини. Потенційно вплив на ці молекули може повністю захищати від зараження коронавірусами. Відкриття допоможе розробити цільові ліки не тільки проти COVID-19, а й підготуватися до майбутніх можливих мутацій й епідемій, які цілком ймовірно, ще будуть.

Науковці сходяться на думці, що COVID-19 не останній спалах коронавірусної інфекції. Зокрема, у 2002 році була епідемія SARS, а у 2012 – MERS. Тож, група вчених з Каліфорнії поставила собі за мету вивчити механізми захоплення клітин вірусом та визначила потенційні терапевтичні мішені лікування COVID-19, пише Хайтек+.

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Унікальність дослідження в тому, що ми вивчили не тільки SARS-CoV-2, а й інші коронавіруси одночасно. Тому можливість створити ліки, зможуть блокувати інші види коронавірусу – реальні,

– прокоментували результати дослідження вчені.

Як проводили дослідження

Спочатку вчені заразили культуру клітин SARS-CoV-2 і ще двома коронавірусами, що викликають застуду. Всі три віруси сприяли загибелі клітин.

Потім вчені піддали клітини мутацій і спостерігали, які з них стануть менш уразливими до зараження.

Перші результати експерименту вчених не здивували. Мутації в гені ACE2, який SARS-CoV-2 використовує для проникнення в клітини, захищали їх від інфікування або загибелі. Однак подальші результати були менш передбачувані.

У чому резонанс відкриття

Виявилося, що певні генетичні мутації захищали клітини від всіх трьох коронавірусів. Це були мутації в генах, які контролюють баланс двох типів ліпідних молекул в клітинах людини – холестерину і фосфатидилінозитол​. Обидві молекули певною мірою необхідні вірусам для проникнення в клітини, проте відносно SARS-CoV-2 вони ще не вивчалися.

Коли вчені протестували три коронавіруси на клітинах, де дані гени повністю були відсутні, то інфікування не відбувалося.

Примітно, що деякі необхідні для SARS-CoV-2 молекули були не потрібні іншим коронавірусу застуди для інфікування і навпаки. Ці результати допомагають пояснити, чому COVID-19 більш смертельний, ніж інші коронавіруси.

Ліки будуть націлені на рівень холестерину

У перспективі вчені хочуть створити ліки для націлювання на фосфатидилінозитол і холестерин, це зупинить реплікацію коронавірусу без серйозних побічних ефектів. Та головне, це ймовірність створення препарату широкого спектра дії, що буде ефективний не тільки проти SARS-CoV-2, а й проти інших коронавірусів.