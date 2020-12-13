З початку епідемії COVID-19 в світі хворобу підхопили 72 172 270 людей. З них станом на 13 грудня видужали понад 50 мільйонів хворих.

Згідно з даними сайту Worldometer, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 603 472 людей.

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На першому місці антирейтингу знаходяться США – захворіли понад 16,5 мільйонів людей, кількість померлих перевищила 305 тисяч.

Друге місце займає Індія – понад 9,8 мільйона хворих, понад 143 тисячі померлих.

Третьому — Бразилія – понад 6,8 хворих і 181 тисяча померлих.

В Україні з початку епідемії COVID-19 виявили у 894 215 мешканців країни, 15 154 померли.

Експерти прогнозують, що за умови успішної масової вакцинації пандемію COVID-19 вдасться взяти під контроль до кінця літа 2021 року. Для цього впродовж наступних 9 місяців світ повинен зосередитися на співпраці.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило екстрене використання розробленої компаніями Pfizer та BioNTech вакцини від COVID-19.

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