Від коронавірусу у світі померли 1,6 мільйона людей, всього інфікувалися 72 мільйони
З початку епідемії COVID-19 в світі хворобу підхопили 72 172 270 людей. З них станом на 13 грудня видужали понад 50 мільйонів хворих.
Згідно з даними сайту Worldometer, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 603 472 людей.
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- На першому місці антирейтингу знаходяться США – захворіли понад 16,5 мільйонів людей, кількість померлих перевищила 305 тисяч.
- Друге місце займає Індія – понад 9,8 мільйона хворих, понад 143 тисячі померлих.
- Третьому — Бразилія – понад 6,8 хворих і 181 тисяча померлих.
В Україні з початку епідемії COVID-19 виявили у 894 215 мешканців країни, 15 154 померли.
Експерти прогнозують, що за умови успішної масової вакцинації пандемію COVID-19 вдасться взяти під контроль до кінця літа 2021 року. Для цього впродовж наступних 9 місяців світ повинен зосередитися на співпраці.
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило екстрене використання розробленої компаніями Pfizer та BioNTech вакцини від COVID-19.
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