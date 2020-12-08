У Млинівському районі Рівненської області внаслідок ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина. Вона пробула в реанімації всього 1 день.

14-річна дівчина з села Привітне поступила до Млинівської центральної районної лікарні 5 грудня. Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

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Того ж дня пацієнтку доставили у реанімацію обласної дитячої лікарні. Але 6 грудня стан дитини різко погіршився. Тієї ж ночі вона померла.

Від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина із села Привітне, яка мала декілька важких вроджених патологій, зокрема генетичну та серцеву,

– повідомила заступниця начальника облуправління охорони здоров’я Олена Гандзюк.

Згідно з даними НСЗУ, від початку 2020 року від коронавірусу в Україні померли 4 дитини до 9 років та ще 16 дітей і підлітків віком від 10 до 19 років.

Загалом за цей період до лікарень було госпіталізовано 7 570 пацієнтів у віковій категорії 0 – 19 років.

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