Від коронавірусу на Рівненщині померла 14-річна дівчина
У Млинівському районі Рівненської області внаслідок ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина. Вона пробула в реанімації всього 1 день.
14-річна дівчина з села Привітне поступила до Млинівської центральної районної лікарні 5 грудня. Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.
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Того ж дня пацієнтку доставили у реанімацію обласної дитячої лікарні. Але 6 грудня стан дитини різко погіршився. Тієї ж ночі вона померла.
Від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина із села Привітне, яка мала декілька важких вроджених патологій, зокрема генетичну та серцеву,
– повідомила заступниця начальника облуправління охорони здоров’я Олена Гандзюк.
Згідно з даними НСЗУ, від початку 2020 року від коронавірусу в Україні померли 4 дитини до 9 років та ще 16 дітей і підлітків віком від 10 до 19 років.
Загалом за цей період до лікарень було госпіталізовано 7 570 пацієнтів у віковій категорії 0 – 19 років.
Коронавірус в Україні: основне
- Від початку пандемії в Україні зареєстрували 832 758 хворих на коронавірус. 13 928 з них померли, але 436 564 пацієнти змогли подолати хворобу.
- За минулу добу в Україні одужали більше людей, ніж захворіли – 12 860 проти 10 811 відповідно.
- Натомість до лікарень госпіталізували 1 319 хворих.
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