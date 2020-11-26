Від ускладнень коронавірусу помер лікар-онколог Вишгородської центральної районної лікарні Київської області Олег Ременник.

Лікар, якому було 62 роки, за десятиліття своєї роботи врятував життя тисячам людей.. Про смерть медика повідомила його колега, секретар Вишгородської ЦРЛ Наталія Бурлій у Facebook.

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COVID-19 забрав у нас ще одного професіонала з великої літери, чудову людину, висококласного лікаря-онколога, керівника Олега Ісаковича Ременника. Це непоправна втрата для Київщини,

– розповіла Бурлій.



Помер Олег Ременник / Фото mykyivregion.com.ua

Що відомо про лікаря Олега Ременника