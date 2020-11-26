Від коронавірусу помер відомий український онкохірург
Від ускладнень коронавірусу помер лікар-онколог Вишгородської центральної районної лікарні Київської області Олег Ременник.
Лікар, якому було 62 роки, за десятиліття своєї роботи врятував життя тисячам людей.. Про смерть медика повідомила його колега, секретар Вишгородської ЦРЛ Наталія Бурлій у Facebook.
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COVID-19 забрав у нас ще одного професіонала з великої літери, чудову людину, висококласного лікаря-онколога, керівника Олега Ісаковича Ременника. Це непоправна втрата для Київщини,
– розповіла Бурлій.
Помер Олег Ременник / Фото mykyivregion.com.ua
Що відомо про лікаря Олега Ременника
- Він народився 16 жовтня 1958 року в місті Біла Церква.
- У 1981 році закінчив Київський медичний інститут. Працював головним терапевтом управління охорони здоров'я КОДА.
- У 2002 році обійняв посаду головлікаря Київського обласного онкологічного диспансеру.
- У 2007 році Олег Ременник був призначений начальником Головного управління охорони здоров'я Київської області.
- З 2013 року очолював Департамент охорони здоров'я області. Очолював обласне управління охорони здоров'я столичного регіону до 2 серпня 2017 року.
- Потім обіймав посаду керівника КП Київської обласної ради "Київський обласний онкологічний диспансер".
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