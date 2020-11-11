Від коронавірусу помер відомий дитячий реаніматолог з Дніпра
Помер завідувач реанімації новонароджених Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Борис Павленко. На жаль, він не зміг побороти коронавірус.
Про смерть 58-річного медика повідомив головний лікар медичної установи Сергій Риженко у фейсбук.
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Він рятував людей від COVID-19, і смертельний вірус не пробачив йому. Вчора зупинилося серце Лікаря. Від нас пішов друг і колега. Завідувач реанімації новонароджених – Борис Павленко. Він був з тих, кого любили всі,
– написав Риженко.
Багато років на ньому була найвища відповідальність – за життя новонароджених малюків. "Непоправна втрата" – це не пафосні слова, а щире висловлення наших почуттів.
За 2 дні до цього, 9 листопад головлікар лікарні імені Мечникова писав, що ситуація з коронавірусом в лікарні не просто важка, а дуже важка. Лікарі та медсестри – ледве витримують цю вірусну атаку.
Що відомо про COVID-19 у медиків
- За минулу добу, станом на 11 листопада на COVID-19 захворіли 493 медпрацівники. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися близько 27 тисяч медиків.
- Щонайменше 212 медпрацівників померли під час перебігу хвороби.
- У травні COVID-19 визнали професійною хворобою медичних працівників і працівниць, а згодом Кабмін затвердив порядок здійснення страхових виплат медперсоналу або їхнім сім’ям.
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Відтак, у разі смерті медика від коронавірусу, родина повинна отримати понад 1,5 мільйона гривень.
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