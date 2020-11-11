Помер завідувач реанімації новонароджених Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Борис Павленко. На жаль, він не зміг побороти коронавірус.

Про смерть 58-річного медика повідомив головний лікар медичної установи Сергій Риженко у фейсбук.

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Він рятував людей від COVID-19, і смертельний вірус не пробачив йому. Вчора зупинилося серце Лікаря. Від нас пішов друг і колега. Завідувач реанімації новонароджених – Борис Павленко. Він був з тих, кого любили всі,

– написав Риженко.

Багато років на ньому була найвища відповідальність – за життя новонароджених малюків. "Непоправна втрата" – це не пафосні слова, а щире висловлення наших почуттів.

За 2 дні до цього, 9 листопад головлікар лікарні імені Мечникова писав, що ситуація з коронавірусом в лікарні не просто важка, а дуже важка. Лікарі та медсестри – ледве витримують цю вірусну атаку.

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