Краса – досить відносне поняття, але стан шкіри – її безумовний показник! У гонитві за красивою шкірою ми часто витрачаємо кошти й сили марно, не розуміючи головного – шкіра наш найбільший орган, а тому є відображенням здоров’я та загального стану організму.

Не варто мріяти про здорову красиву шкіру, якщо у вас поганий імунітет, брак мікроелементів і погане харчування. Спершу слід зрозуміти, як працює ваш організм і чому він підкидає сюрпризи у вигляді прища на носі чи синців під очима.

Що впливає на стан вашої шкіри

Здоров’я шкіри безпосередньо залежить від стилю життя людини: куріння, поганий сон, фаст-фуд замість повноцінного прийому їжі, кава та нескінченна кількість десертів – якщо такий перелік звичок присутній у вашому житті, організм точно не скаже дякую, а шкіра навряд чи буде ідеальною.

Функції шкіри набагато ширші, ніж вам здається:

вона бере участь у водно-сольовому обміні організму та терморегуляції;

є бар’єром від зовнішніх факторів – хімічних та фізичних, зокрема холоду, сонця, вітру;

через шкіру здійснюється дихальна функція організму – вона здатна поглинати кисень та виділяти вуглекислий газ.

Тому так важливо розуміти, що красива шкіра – це не просто забаганка, це обов’язкова умова здоров’я! Якщо у вас є проблеми зі шкірою, наприклад, акне – це сигнал про допомогу та певні порушення в організмі. Часто причинами акне є ендокринологічні, гастроентерологічні, гінекологічні проблеми. Нехай лікар допоможе діагностувати саме ваші причини та займіться лікуванням.

Колір шкіри, її текстура, помітність вікових змін – на усе це можна впливати, коригуючи спосіб життя! Експерти не втомлюються повторювати: здоровий, збалансований раціон – ось чого потребує ваша шкіра в першу чергу.

Баланс мікроелементів й вітамінів, мікрофлора кишківника та імунітет – секрети здорової красивої шкіри.



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Чому шкіра і кишечник – одне ціле

Кишечник називають нашим першим мозком. Він синтезує серотонін та інші нейромедіатори, які синтезує мозок. Між іншим, мозок і шкіра розвиваються із одного зародкового шару, тому мозок- кишечник-шкіра тісно пов'язані. Стан шлунково-кишкового тракту безпосередньо позначається на здоров’ї шкіри. Незбалансований раціон діє на шкіру опосередковано – через печінку, підшлункову залозу, жовчний міхур.

Так, наприклад для перетравлення надлишку жирної їжі шлунково-кишковий тракт мусить працювати у посиленому режимі, з часом це призводить до порушення його функцій. А це своєю чергою позначається на стані шкіри – змінюється її колір, погіршується тонус і еластичність.

Без достатньої кількості споживання потрібних мікроелементів й вітамінів організм просто не здатний нормально функціонувати.

"Якщо основні компоненти їжі, такі як вуглеводи і жири, у більшості країн вживаються в достатку, то споживання якісного білка тваринного походження недостатньо. Особливо несприятлива ситуація з вітамінами, мінералами та іншими мікронутрієнтів", – вважає Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Анохіна Галина Анатоліївна.

Що треба знати про вітаміни та мікроелементи

Вітаміни — це своєрідні сигнальні молекули, які запускають каскад тисячі біохімічних реакцій в кожній клітині нашого організму.

Вітаміни надходять в наш організм з їжею, якщо наш раціон одноманітний чи скупий, то логічано, що в організмі виникає дефіцит. Для усунення дефіциту вітамінів і мінералів створено величезну кількість вітамінно-мінеральних комплексів, продуктів спеціального призначення, які представлені сумішами амінокислот, жирних кислот, вітамінів і мінералів, використання яких певною мірою заповнює брак харчових речовин в організмі.

Однак, наукові дослідження свідчать, що створені синтетичним шляхом вітаміни не завжди виявляються ефективними. Водночас є мікроелементи, які наш організм просто не здатний синтезувати самостійно! Прикладом можуть служити каротиноїди, серед яких найбільш відомий бета-каротин.

То який вихід?

– Баланс!

За словами доктора медичних наук Анохіни Галини Анатоліївни, для здоров'я організму, а відтак і шкіри, потрібно забезпечити організм людини всіма необхідними речовинами, включаючи мікронутрієнти і мінорні речовини. Зробити це можна обравши персоніфіковане харчування з урахуванням віку, статі, фізичного навантаження, особливостей обміну речовин.

Простий спосіб тримати руку на пульсі, тобто знати, що організм отримує усі потрібні речовини – Мультинутрієнтний функціонально-пептидний комплекс Релайв Баланс.

Кому потрібний комплекс

Релайв Баланс – це комплекс незамінних амінокислот та пептидів із рослинними компонентами в їх природному вигляді без термічної обробки зі збереженими регуляторними впливами на організм людини.



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Комплекс сприяє відновленню пошкоджених клітин та клітинних органел, включаючи ДНК і РНК, підвищує антиоксидантний захист від продуктів вільнорадикального окислення, що є ще одним в край важливою умовою здоров’я шкіри. Зокрема, для призупинення процесів старіння.

Вікові зміни помітно передусім на шкірі, але це лише прояви початку старіння організму. Справжні зміни відбуваються в середині організму, тому впливати слід передусім на них.