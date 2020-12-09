У Львові 9 грудня відбулася надскладна операція. Львівські лікарі виконали операцію з використанням роботизованої системи Da Vinci.

Мер Львова назвав це великим проривом для хірургії Львова та України. Про це Андрій Садовий повідомив у телеграмі.

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Міський голова Львова розповів, що 9 грудня до Лікарні швидкої допомоги з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу поступив 50-річний мешканець Бродів. Тоді лікарі вирішили зробити надскладну операцію з допомогою робота Da Vinci.

Сьогоднішня подія – це насправді великий прорив для хірургії Львова та України. До того такі операції виконували лише приватні медзаклади. Тепер це можливо і в нашій комунальній лікарні. Дякуємо всій команді за ще одне врятоване життя,

– написав Садовий.

Зверніть увагу! Da Vinci – це унікальний робот-хірург, з допомогою якого можна робити складні операції у важкодоступних місцях. Da Vinci складається з 2 блоків: центру управління для хірурга-оператора та чотирьох роботизованих "рук". Перша передає зображення на екран, ще 2 – виконують дії лікаря, а четверта, фактично, є його асистентом. Хірургічна система оснащена так, що інструменти обертаються в просторі на 360 градусів. Їхня функціональність дозволяє здійснювати рух складної амплітуди в усіх напрямках.

Що відомо про стан пацієнта