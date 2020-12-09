Великий прорив для хірургії: у Львові робот Da Vinci прооперував людину – фото
У Львові 9 грудня відбулася надскладна операція. Львівські лікарі виконали операцію з використанням роботизованої системи Da Vinci.
Мер Львова назвав це великим проривом для хірургії Львова та України. Про це Андрій Садовий повідомив у телеграмі.
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Міський голова Львова розповів, що 9 грудня до Лікарні швидкої допомоги з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу поступив 50-річний мешканець Бродів. Тоді лікарі вирішили зробити надскладну операцію з допомогою робота Da Vinci.
Сьогоднішня подія – це насправді великий прорив для хірургії Львова та України. До того такі операції виконували лише приватні медзаклади. Тепер це можливо і в нашій комунальній лікарні. Дякуємо всій команді за ще одне врятоване життя,
– написав Садовий.
Що відомо про стан пацієнта
Директор Лікарні швидкої допомоги Олег Самчук написав у фейсбуці, що операцію виконали без жодного розрізу, лише проколами.
Чоловік звернувся до нас із підозрою на кишково-шлункову кровотечу. Обстеження показало завеликий отвір між черевною і грудною порожнинами. Частина шлунку змістилася в грудну клітину. Треба було оперувати,
– зазначив Самчук.
Під час втручання робот був за кілька метрів від пацієнта. На ньому була камера, що транслювала зображення медикам, а чотирма "руками" робота на відстані керував лікар.
Директор лікарні зазначив, Da Vinci зміг не тільки бездоганно усунути проблему, але я навіть зробити пластику пацієнту. Наразі прооперований чоловік уже у свідомості.
У Львові робот-хірург Da Vinci прооперував свого першого пацієнта / Фото Олега Самчука
Першим пацієнтом робота-хірурга став 50-рчний чоловік з міста Броди / Фото Олега Самчука
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