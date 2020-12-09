У Великій Британії зафіксували перші алергічні реакції на вакцину проти COVID-19
У Великій Британії зафіксували випадки алергічної реакції на вакцину проти коронавірусу розробки Pfizer. Це може завадити вакцинуванню людям з сильною алергією.
Побічна реакція сталася у двох співробітників NHS, які отримали вакцину Pfizer і BioNTech у вівторок, 8грудня, – перший день програми масової вакцинації. Їхній стан стабільний, відновлення відбувається швидко, повідомляє LBC.
Також на тему: Оприлюднили деталі випробувань вакцини Pfizer: подробиці про ефективність і побічні ефекти
Співробітники NHS, у яких виникли алергічні реакції на вакцину, часто зіштовхувались з такою проблемою, тому мали при собі автоматичні ін’єктори адреналіну.
Влада поки не повідомляє, на який елемент вакцини у співробітників була алергія.
Що буде далі
Після цього місцевий регулятор лікарських засобів попередив, що люди, які в анамнезі мали "значні" алергічні реакції, не мають отримувати цю вакцину. Сюди входять люди, які мали алергію на ліки, їжу та вакцини.
Усі регіони, які беруть участь у програмі вакцинації, попередили, що у всіх пацієнтів, які отримують щеплення, попередньо запитають, чи не було в них алергічних реакцій в анамнезі.
Також регулятор додав, що вакцинацію потрібно проводити лише в тих установах, де доступні реанімаційні заходи.
Що відомо про вакцину Pfizer і BioNTech
Вакцина отримала "сприятливий" рівень безпеки, адже найпоширенішими побічними реакціями на неї були:
- почервоніння в місці ін'єкції,
- втома,
- головний біль,
- біль у м'язах та суглобах,
- озноб і лихоманка.
Згідно з повідомленням, під час випробувань померли 6 учасників. Зазначається, що ці смерті "пов'язані з перебігом подій, які відбуваються в загальній популяції вікових груп, де вони сталися, з однаковим темпом".
Ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через 7 днів після введення другої дози.
Поділитися новиною
-
У Великій Британії зафіксували перші алергічні реакції на вакцину проти COVID-19сьогодні , 17:47
-
Новини про коронавірус 5 грудня: деталі про локдаун від Ляшка, коли буде вакцинація в Україні6 грудня , 06:00
-
Супрун звинуватила МОЗ у маніпуляції і брехні щодо захворюваності на COVID-19 в Україні8 грудня , 13:26