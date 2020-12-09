У Великій Британії зафіксували випадки алергічної реакції на вакцину проти коронавірусу розробки Pfizer. Це може завадити вакцинуванню людям з сильною алергією.

Побічна реакція сталася у двох співробітників NHS, які отримали вакцину Pfizer і BioNTech у вівторок, 8грудня, – перший день програми масової вакцинації. Їхній стан стабільний, відновлення відбувається швидко, повідомляє LBC.

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Співробітники NHS, у яких виникли алергічні реакції на вакцину, часто зіштовхувались з такою проблемою, тому мали при собі автоматичні ін’єктори адреналіну.

Влада поки не повідомляє, на який елемент вакцини у співробітників була алергія.

Що буде далі

Після цього місцевий регулятор лікарських засобів попередив, що люди, які в анамнезі мали "значні" алергічні реакції, не мають отримувати цю вакцину. Сюди входять люди, які мали алергію на ліки, їжу та вакцини.

Усі регіони, які беруть участь у програмі вакцинації, попередили, що у всіх пацієнтів, які отримують щеплення, попередньо запитають, чи не було в них алергічних реакцій в анамнезі.

Також регулятор додав, що вакцинацію потрібно проводити лише в тих установах, де доступні реанімаційні заходи.

Що відомо про вакцину Pfizer і BioNTech

Вакцина отримала "сприятливий" рівень безпеки, адже найпоширенішими побічними реакціями на неї були:

почервоніння в місці ін'єкції,

втома,

головний біль,

біль у м'язах та суглобах,

озноб і лихоманка.

Згідно з повідомленням, під час випробувань померли 6 учасників. Зазначається, що ці смерті "пов'язані з перебігом подій, які відбуваються в загальній популяції вікових груп, де вони сталися, з однаковим темпом".

Ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через 7 днів після введення другої дози.