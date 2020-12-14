Британія виявила нову мутацію COVID-19, її зареєстрували на півдні Англії. Швидкість поширення нового виду вірусу навіть швидша, аніж уже відомого SARS-CoV-2. Про це відразу сповістили Всесвітню організацію охорони здоров'я.

За словами глави британського МОЗ Метта Генкока, що понад 1 тисячі виявлених випадків нового виду коронавірусу, переважна частина була зафіксована на півдні Англії, про це повідомляє Sky News.

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Інформацію про новий варіант COVID-19 сповістили понад 60 громад. Міністр наголосив, що уряд Британії вже сповістив Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Як відомо, Лондон, який також знаходиться на півдні Англії, з середи посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.

Чому коронавірус мутує і чим це небезпечно?

Коронавірус – це РНК-вірус, тобто сукупність генетичного матеріалу, який при контакті з господарем створює нові копії себе.

РНК-віруси, такі як грип та кір, більш схильні до змін та мутацій у порівнянні з вірусами ДНК, такими як герпес, віспа та вірус папіломи людини.

Зазвичай такі зміни для РНК-вірусів є нормальними, але от стійкість мутації до антитіл може становити небезпеку майбутньої вакцинації проти COVID-19.

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