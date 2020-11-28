Велика Британія починає вакцинацію від COVID-19: подробиці
Перші дози вакцин від коронавірусу COVID-19 з'являться у Великій Британії вже 7 – 9 грудня. Лікарні вже отримали розпорядження про підготовку до початку щеплення.
Британські чиновники переконані, що їм вдасться досягнути домовленостей з США та ЄС, аби їхня країна першою отримала вакцину, повідомляє The Guardian.
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Раніше в британському уряді заявили, що досягли угоди з американською компанією Pfizer щодо постачання вакцини від коронавірусу.
Її зберігання можливе при температурі понад мінус 70 градусів за Цельсієм. Крім цього, її не можна перевозити більше ніж 4 рази.
Вакцину Pfizer, яку ми отримаємо, не можна буде знову переміщати. Щойно вона потрапить до нас, ми повинні використати її протягом 5 днів, такий її термін придатності,
– пояснив керівник однієї з лікарень.
У Великій Британії розраховують отримати вакцини від заводу у Бельгії. Відтак, її можна буде безпечно доправляти до лікарень і будинків для літніх людей.
Вакцина від Pfizer: що відомо
- У третій фазі досліджень компанії Pfizer взяли участь понад 43 тисячі добровольців з 6 країн світу. Перші дані вказують на те, що ефективність препарату становить 95%.
- Вчені Pfizer виявили 170 випадків захворювання COVID-19 в учасників експерименту. 162 хворих були з групи, яка отримала плацебо, і лише 8 – з тієї, яка отримала вакцину.
- Представники компанії вже подали запит до американського регулючого органу на термінову реєстрацію свого препарату.
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