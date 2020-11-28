Перші дози вакцин від коронавірусу COVID-19 з'являться у Великій Британії вже 7 – 9 грудня. Лікарні вже отримали розпорядження про підготовку до початку щеплення.

Британські чиновники переконані, що їм вдасться досягнути домовленостей з США та ЄС, аби їхня країна першою отримала вакцину, повідомляє The Guardian.

Читайте також Вакцину Pfizer вже почали розповсюджувати по світу, – WSJ

Раніше в британському уряді заявили, що досягли угоди з американською компанією Pfizer щодо постачання вакцини від коронавірусу.

Її зберігання можливе при температурі понад мінус 70 градусів за Цельсієм. Крім цього, її не можна перевозити більше ніж 4 рази.

Вакцину Pfizer, яку ми отримаємо, не можна буде знову переміщати. Щойно вона потрапить до нас, ми повинні використати її протягом 5 днів, такий її термін придатності,

– пояснив керівник однієї з лікарень.

У Великій Британії розраховують отримати вакцини від заводу у Бельгії. Відтак, її можна буде безпечно доправляти до лікарень і будинків для літніх людей.

Довідка. Станом на 28 листопада у Великій Британії виявили 1 593 260 випадків коронавірусу, 3 477 пацієнтів одужали. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 57 648 людей.

Вакцина від Pfizer: що відомо