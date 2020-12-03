Велика Британія отримала вакцину Pfizer від COVID-19: хто використає перші дози
Велика Британія отримала вакцину проти COVID-19 від компаній Pfizer та BioNTech. Зокрема, вакцину Pfizer розподілять між 50 лікарнями вже найближчим часом.
Велика Британія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу. Про це повідомляє британське видання Sky News.
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Хто зможе отримати щеплення
Першочергово вакцину випробують особи віком від 80 років та працівники будинків для літніх людей. Однак можуть виникнути труднощі через її перевезення та зберігання.
Після цього вакцину доставлять у центри масової вакцинації. Вони облаштовані у конференц-залах та на спортивних аренах. Наступними її отримають вже лікарні та медичні центри.
Також у 2021 році вакцину зможуть випробувати представники інших груп ризику.
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Найбільшу кількість щеплень від коронавірусу у Сполученому Королівстві планують зробити впродовж січня – квітня 2021 року.
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