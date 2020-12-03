Велика Британія отримала вакцину проти COVID-19 від компаній Pfizer та BioNTech. Зокрема, вакцину Pfizer розподілять між 50 лікарнями вже найближчим часом.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу. Про це повідомляє британське видання Sky News.

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Хто зможе отримати щеплення

Першочергово вакцину випробують особи віком від 80 років та працівники будинків для літніх людей. Однак можуть виникнути труднощі через її перевезення та зберігання.

Зверніть увагу! Вакцину проти COVID-19 компанії Pfizer вже випробували декілька добровольців. За їхніми словами, побічні ефекти "відчуваються як похмілля". Детальніше про це – читайте тут.

Після цього вакцину доставлять у центри масової вакцинації. Вони облаштовані у конференц-залах та на спортивних аренах. Наступними її отримають вже лікарні та медичні центри.

Також у 2021 році вакцину зможуть випробувати представники інших груп ризику.

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Найбільшу кількість щеплень від коронавірусу у Сполученому Королівстві планують зробити впродовж січня – квітня 2021 року.

Довідка. Від початку пандемії COVID-19 у Великій Британії вже зафіксували 1,67 мільйона випадків захворювання. Станом на 3 грудня 2020 року в країні від коронавірусу померли понад 60 тисяч осіб.