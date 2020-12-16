Про негативний вплив коронавірусної хвороби на слуховий апарат вчені й лікарі мали припущення, проте досі не було ґрунтовних досліджень, які б довели чи спростували це. Ізраїльські вчені зібрали достатньо фактів, які свідчать про те, що це безпідставно – коронавірус не впливає на слух.

Порушення слуху тимчасові

Дослідники з Тель-Авівського університету вирішили з'ясувати, з чим саме пов'язане порушення слуху, яке реєстрували у деяких пацієнтів після COVID-19 та виявили, що ушкодження дійсно відбуваються в слуховій системі, але це тимчасовий ефект! Він пов'язаний з закорковуванням рідини в середньому вусі, що часто виникає при застуді.

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Як це вдалось з'ясувати

Експеримент стартував ще під час першої хвилі пандемії, у ньому взяли участь 8 безсимптомних пацієнтів з діагностованим COVID-19 і стільки ж здорових добровольців як група контролю. До експерименту ніхто з них не скаржився на втрату слуху.

Спочатку вчені простежили весь шлях проходження звукових хвиль через вухо до мозку. Потім вивчили активність волоскових клітин внутрішнього вуха. Ніякої різниці між учасниками не виявилося.

Спостереження також не виявили необоротних нервових або сенсорних ушкоджень слуховий системи.

Висновки вчених

Порушення слуху у деяких пацієнтів в основному має тимчасовий характер і, ймовірно, проходить після завершення гострої фази хвороби.

Зараз дослідники працюють над масштабним дослідження цієї проблеми, щоб підтвердити свої висновки. Під час наступних експериментів вчені також оцінять функції слуху у пацієнтів з важкою формою COVID-19.