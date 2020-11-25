Міжнародна група вчених назвала регіони та міста світу, в яких може спалахнути наступна пандемія. Невеличкий спойлер – в Україні цей ризик мінімальний.

Науковці з університету Сіднея, Великобританії, Індії та Ефіопії визначили, які регіони й міста світу схильні до спалаху пандемій. Робота опублікована у журналі Elsevier One Health.

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Глобальне поширення коронавірусу SARS-CoV-2 продемонструвало, наскільки швидко нові інфекційні захворювання можуть зруйнувати здоров'я людини та обвалити світову економіку. Як правило, такі інфекції мають зоонозне походження. Відомими прикладами є: вірус SARS-CoV, вірус грипу A H1N1, а також Ебола, лихоманка денге та СНІД.

Вчені давно попереджають, що урбанізація колись диких районів сприяє появі зоонозних захворювань. Поки що більшість таких спалахів виникали в Південній Азії або Африці й були часто пов'язані з певними видами кажанів.

Як виник COVID-19 ? Вчені сходяться на думці, що збудник нового коронавірусу SARS-CoV-2 виник серед диких кажанів, після чого міг опинитися на ринку в Ухані через будь-якого тваринного "посередника" (ймовірно, це були панголіни).

Як визначали ризик виникнення пандемій у різних частинах світу

Аналіз рівнів небезпеки виникнення пандемій проходив у три етапи

Передусім вчені з'ясували, в яких регіонах найвищий та найнижчий контакт між людиною і дикою природою. Вчені вивчили біорізноманіття диких тварин в цих регіонах, щільність домашньої худоби та птиці й співвіднесли ці дані з щільністю населення. Райони з найнижчими показниками увійшли в жовту зону небезпеки, а з найвищими – в червону та помаранчеву. По суті, у помаранчевої та червоної зони однаковий рівень небезпеки передачі інфекції від тварини до людини. Але вчені окремо виділили регіони з підвищеним рівнем дитячої смертності й з низьким рівнем медичної допомоги й інфраструктури. Такі райони позначені червоним кольором, при гіршому рівні медицини існує вищий ризик пропустити ланцюжок зараження від тварин до людини. У третьому етапі в кожній з зон вчені визначили міста з глобальною мережею повітряних перевезень, адже саме там хвороба розповсюджуватиметься найшвидше.

У яких регіонах мінімальний та максимальний ризик виникнення пандемій

Приблизно 43% з відібраних міст перебувають у межах 50 кілометрів від червоних зон. Окрім цього, багато міст червоної зони розташовані у радіусі 50 кілометрів від аеропортів. 14,2% з них входять до зони поширення патогенів, пов'язаних з дикими ссавцями, 19,6% – з дикими птахами.

Жовта зона небезпеки / Інфографіка Elsevier One Health



Помаранчева зона небезпеки / Інфографіка Elsevier One Health



Червона зона небезпеки / Інфографіка Elsevier One Health