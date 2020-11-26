У Данії виникла проблема, пов'язана з вибракуваними через коронавірус норками. Їх поховали не надто глибоко, тож тепер їхні тіла буквально з'являються на поверхні.

Тисячі норок були поховані на рівні 1 метр під землею на території військового полігону, а тепер їх виштовхує з могил. Аби виправити ситуацію, поліція регіону Західна Ютландія засипає їх землею, повідомляє The Guardian.

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Представник національної поліції Томас Крістенсен пояснив причину проблеми. Річ у тім, що ґрунт в Західній Ютландії є піщаним і занадто легким.

Через розкладання тіл можуть утворюватися гази. Це змушує все трохи розширюватися. Таким чином, в гіршому випадку норку виштовхує із землі,

– заявив Крістенсен.

Але окрім цього, місцеві ЗМІ повідомили іншу не надто приємну новину. Зазначається, що тварин могли поховати занадто близько до озер і підземних вод, що може стати причиною забруднення ґрунту і джерел питної води.

Міністерство навколишнього середовища Данії заявило, що це явище було "тимчасовою проблемою, пов'язаною з процесом розкладання". Вони додали, що до встановлення огорожі територію цілодобово контролюватимуть поліцейські.

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