Вбитих через коронавірус норок в Данії виштовхує з могил
У Данії виникла проблема, пов'язана з вибракуваними через коронавірус норками. Їх поховали не надто глибоко, тож тепер їхні тіла буквально з'являються на поверхні.
Тисячі норок були поховані на рівні 1 метр під землею на території військового полігону, а тепер їх виштовхує з могил. Аби виправити ситуацію, поліція регіону Західна Ютландія засипає їх землею, повідомляє The Guardian.
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Представник національної поліції Томас Крістенсен пояснив причину проблеми. Річ у тім, що ґрунт в Західній Ютландії є піщаним і занадто легким.
Через розкладання тіл можуть утворюватися гази. Це змушує все трохи розширюватися. Таким чином, в гіршому випадку норку виштовхує із землі,
– заявив Крістенсен.
Але окрім цього, місцеві ЗМІ повідомили іншу не надто приємну новину. Зазначається, що тварин могли поховати занадто близько до озер і підземних вод, що може стати причиною забруднення ґрунту і джерел питної води.
Міністерство навколишнього середовища Данії заявило, що це явище було "тимчасовою проблемою, пов'язаною з процесом розкладання". Вони додали, що до встановлення огорожі територію цілодобово контролюватимуть поліцейські.
Що відомо про коронавірус від норок з Данії
- 4 листопада прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила. що "усі норки в Данії повинні бути вбиті".
- Вона повідомила, що від цих тварин нібито поширюється мутований коронавірус, яким на півночі країни інфікувались 12 людей. Вона переконувала, що мутована варіація SARS-CoV-2 знижує здатність до утворення антитіл.
- Через новий штам інфекції уряд Данії посилив карантин у 7 північних муніципалітетах.
- Поліція Данії підрахувала, що доведеться знищити від 15 до 17 мільйонів тварин.
- У ВООЗ розкритикували рішення Данії. Коронавірус мутує постійно і поки на той момент немає жодних підтверджень, що його нова версія є небезпечною.
- Окрім Данії, інфікованих норок знайшли ще у 8 країнах, зокрема: у Ірландії, Греції, Польщі, Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США. Україна також провела перевірки на своїх фермах, але не виявила спалахів хвороби.
- Уряд Данії таки прийняв рішення знищити 15 мільйонів звірят і вже почав вибракування. Міністр сільського господарства і продовольства країни Моґенс Йєнсен вибачився перед фермерами й подав у відставку.
- Згідно з останніми підрахунками, фермери, вже вбили понад 10 мільйонів своїх тварин.
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