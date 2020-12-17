На першій фазі в організмі спостерігається високе вірусне навантаження, а на другому вірусу вже немає, але через серйозних ушкоджень тканин, одужання ще не настає. Це означає, що лікування, яке застосовують у всьому світі наразі повинно бути різноспрямованим, а розробка універсального препарату проти SARS-CoV-2 навряд чи буде ефективною.

Дослідники хотіли з'ясувати, що саме відбувається під час того, як SARS-CoV-2 потрапляє в дихальні шляхи, а також як саме інфекція в клітинах легенів впливає на імунну реакцію організму. Для цього команда проаналізувала результати розтину 24 померлих від COVID-19 пацієнтів. Результати роботи опублікував медичний журнал EurekAlert.

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Особливості етапів

Спостереження виявили дві фази інфекції у пацієнтів з важкою пневмонією COVID-19:

Для ранньої фази було характерне високе вірусне навантаження в легенях, що сприяло підвищенню експресії генів для запуску імунної реакції.

На пізній стадії захворювання вірусу в тканини вже не було, однак занадто важке пошкодження легенів ускладнювало відновлення організму.

Лікування залежить від етапу прогресування COVID-19

Вчені виявили, що імунна система здатна атакувати SARS-CoV-2, проте ця реакція варіюється між пацієнтами і навіть в різних частинах легенів конкретної людини.

Це означає, що створити універсальний препарат буде дуже важко,

– зазначив дослідник Девід Тінг.

Саме тому, лікування, яке спрямоване на реплікацію вірусу, зокрема, широко застосовуваний для лікування ремдесивір, може бути ефективним тільки на ранній стадії інфекції.

Вчені також довели, що вірусна реплікація в легенях була невисокою, тому, ймовірно, SARS-CoV-2 в основному розмножувався в дихальних шляхах, а вже потім потрапляв в легені.