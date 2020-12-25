У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що до кінця 2021 року ситуація з коронавірусом покращиться, хоч початок року буде важким.

У найближчі пів року, поки між країнами поширюється вакцина проти COVID-19, люди повинні залишатись пильними. Про це заявила головна науковиця ВООЗ Сумія Свамінатан в інтерв'ю з виданням CNBC.

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Найближчими вихідними позначка інфікованих коронавірусом у світі перевищить 80 мільйонів. Хвороба поширюється швидко, але до вироблення колективного імунітету ще далеко.

Свамінатан підкреслила, що в першу чергу вакцина захищатиме невелику імунізовану групу населення – людей, які перебувають у групі ризику. Перш ніж програми вакцинації охоплять решти населення пройде щонайменше кілька місяців.

Доведеться почекати кінця 2021, перш ніж ми почнемо бачити якийсь рівень імунітету у населення деяких країн,

– заявила представниця ВООЗ.

Коронавірус у світі: статистика

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії коронавірусом інфікувалось щонайменше 79 мільйонів людей по усьому світові. З них одужали більш ніж 56 мільйонів хворих. Натомість летальних випадків серед пацієнтів – 1 750 901.

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