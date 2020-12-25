Чи варто розраховувати на колективний імунітет проти COVID-19 до кінця 2021 року: відповідь ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що до кінця 2021 року ситуація з коронавірусом покращиться, хоч початок року буде важким.
У найближчі пів року, поки між країнами поширюється вакцина проти COVID-19, люди повинні залишатись пильними. Про це заявила головна науковиця ВООЗ Сумія Свамінатан в інтерв'ю з виданням CNBC.
До теми Безпечні подорожі, катання на лижах та гості: святкові рекомендації ВООЗ
Найближчими вихідними позначка інфікованих коронавірусом у світі перевищить 80 мільйонів. Хвороба поширюється швидко, але до вироблення колективного імунітету ще далеко.
Свамінатан підкреслила, що в першу чергу вакцина захищатиме невелику імунізовану групу населення – людей, які перебувають у групі ризику. Перш ніж програми вакцинації охоплять решти населення пройде щонайменше кілька місяців.
Доведеться почекати кінця 2021, перш ніж ми почнемо бачити якийсь рівень імунітету у населення деяких країн,
– заявила представниця ВООЗ.
Коронавірус у світі: статистика
Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії коронавірусом інфікувалось щонайменше 79 мільйонів людей по усьому світові. З них одужали більш ніж 56 мільйонів хворих. Натомість летальних випадків серед пацієнтів – 1 750 901.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 19 111 326;
- Індія – 10 147 468;
- Бразилія – 7 425 593;
- Росія – 2 992 706;
- Франція – 2 527 509.
Поділитися новиною