Україна є учасником глобальної ініціативи Covax. Очікується 8 мільйонів доз, перший мільйон має надійти в березні.

8 мільйонів доз вистачить для 4 мільйонів людей, тобто можна 10% населення країни провакцинувати, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Українській правді".

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Хто отримає вакцину перший

За словами Шмигаля, буде встановлений і затверджений порядок вакцинування.

Будуть визначені групи, соціальні групи, групи ризику. Зрозуміло, лікарів треба вакцинувати в першу чергу, вони під найбільшим ризиком. І далі по структурі – людей, які під загрозами, з відповідними захворюваннями, людей, які надають відповідні соціальні послуги, поліція тощо,

– сказав прем'єр.

За його словами, можна буде вакцинуватися за власні гроші, як це відбувається з грипом.

"Над організацією процесу вакцинації зараз працює МОЗ, оскільки є специфічна логістика перевезення і використання тих вакцин, які сьогодні є. Вони потребують або глибокого замороження до -70, або іншої специфічної логістики", – розповів Шмигаль.

Добровільне вакцинування

Він наголосив, що оскільки вакцинування є добровільним, а не обов’язковим в Україні, то кожен зможе собі забезпечити це на комерційній основі. Окрім тих людей, які будуть отримувати від держави – це в обов’язковому порядку.



Чи будуть українці вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 канал