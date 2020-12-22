Вакцину Comirnaty тестуватимуть на ефективність проти нового штаму коронавірусу. Перевірка повинна розпочатись вже найближчими тижнями.

Глава BioNTech Угур Шахін заявив, що вакцину проти коронавірусу, яку розробила його фармкомпанія разом з Pfizer, тестуватимуть на ефективність проти нового штаму коронавірусу з Великої Британії. Про це він розповів у інтерв'ю з журналістами видання Bild.

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В найближчі тижні це (ефективність вакцини проти нового штаму – ред.) будуть перевіряти,

– розповів Угур Шахін.

Разом з тим Шахін переконаний, що ефективність препарату проти нового штаму буде доведена.

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