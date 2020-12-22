Вакцину від Pfizer та BioTech тестуватимуть проти нового штаму COVID-19
Вакцину Comirnaty тестуватимуть на ефективність проти нового штаму коронавірусу. Перевірка повинна розпочатись вже найближчими тижнями.
Глава BioNTech Угур Шахін заявив, що вакцину проти коронавірусу, яку розробила його фармкомпанія разом з Pfizer, тестуватимуть на ефективність проти нового штаму коронавірусу з Великої Британії. Про це він розповів у інтерв'ю з журналістами видання Bild.
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В найближчі тижні це (ефективність вакцини проти нового штаму – ред.) будуть перевіряти,
– розповів Угур Шахін.
Разом з тим Шахін переконаний, що ефективність препарату проти нового штаму буде доведена.
Чому вакцина повинна бути ефективною проти нового штаму коронавірусу
- Новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, має 22 мутації.
- Зміни стосуються S-білка, який і відповідає за інфікування клітин.
- У ВООЗ запевняють, що усі 3 готові розроблені та протестовані нині вакцини викликають імунну відповідь проти спайкового білка.
- За словами розробників, їхні вакцини налаштовані таким чином, що імунна система вчиться атакувати кілька різних частин вірусу. Тобто навіть якщо частина білка мутувала, препарат все одно повинен працювати.
- Нині коронавірус має понад 12 тисяч мутацій і, скоріш за все, продовжуватиме мутувати далі. Тож є ймовірність, що вакцину проти COVID-19 необхідно буде регулярно видозмінювати, як роблять з вакциною проти грипу.
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