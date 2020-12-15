Британські вчені починають випробування першої у світі вакцини проти коронавірусу у вигляді назального спрею. У січні 2021 року її перевірять на 48 добровольцях.

Випробування препарату COVI-VAC проведуть експерти компанії Codagenix, яка розташована в Нью-Йорку, пише The Daily Mail.

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Регулюючі служби Великої Британі вже дали зелене світло на цей експеримент після того, як досліди на тваринах показали безпечність цієї вакцини.

Що відомо про вакцину COVI-VAC

COVI-VAC це різновид живої атенуйованої вакцини. Це означає, що учасники випробувань отримають генетично модифіковану версію коронавірусу, яка є слабшою, ніж звичайний патоген.

До живих атенуйованих вакцин відносять, наприклад, щеплення КПК (кір, паротит та краснуха). Вони працюють шляхом стимулювання імунної системи, як це робить справжня хвороба. Однак вакцина має вірус, який нездатний спровокувати важку форму захворювання.

Переваги вакцини у вигляді спрею

Унікальність препарату від компанії Codagenix в тому, що він вводиться за допомогою назального спрею, як щеплення від грипу, які роблять дітям.

Для вакцинації не треба буде ні шприц, ні голки, ні спеціальні холодильники з температурою до -70 градусів, які потрібні зараз для вакцин від компанії Pfizer. Ну і вакцинуватися за допомогою спрею багатьом людям набагато більше комфортніше, ніж за допомогою шприців,