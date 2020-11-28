Американська авіакомпанія United Airlines почала доставку вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer на склади в США і Європі.

Регулятор у США досі ухвалює рішення щодо вакцини від коронавірусу Pfizer, натомість авіакомпанія United Airlines вже почала розвозити медпрепарат по різних країнах. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Читайте також Pfizer чи Moderna: порівняння вакцин, які ефективні проти коронавірусу

Так, йдеться, що авіакомпанія почала здійснювати поставки вакцини чартерними вантажними рейсами на склади у США і Європі, щоб забезпечити її швидку доставку, коли вакцина буде схвалена американськими і європейськими регуляторами.

Вакцина буде поки доступна обмеженому колу людей – медпрацівникам і людям з групи ризику.

Крім того, як пише Fox News, United Airlines отримала дозвіл провозити в п'ять разів більше сухого льоду, ніж дозволено, для утримання вакцини в умовах низької температури.

Нагадаємо, вакцина компанії BioNTech і Pfizer має суттєвий недолік – складні умови для зберігання, їй потрібна особливо наднизька температура – не менше -70° С. Тому її досить складно доставити до віддалених місцевостей та бідних країн.

BioNTech і Pfizer першими заявили про ефективність вакцини BNT162b2. Спершу вона становила 90%, потім показник змогли підвищити до 95%. В дослідженнях вже взяли участь понад 40 тисяч людей.