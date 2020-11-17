Вакцина проти коронавірусу компанії Moderna зі США буде коштувати дорожче, ніж розробка Pfizer. З іншого боку, її значно легше транспортувати й зберігати.

Вакцинуватися препаратом Moderna, як і більшістю аналогічних, потрібно двічі. Враховуючи ціну однієї дози у 42 – 50 євро, загалом на вакцинацію доведеться витратити чи не 100 євро. Про це розповіли у The Guardian.

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Курс лікування вакциною Pfizer (мовиться також про 2 дози) – приблизно 33 євро.

Але й це не найдешевший варіант: препарат від Оксфордського університету й AstraZeneca не коштуватиме більше за 7 євро (але ця вакцина наразі не зареєстрована, вона перебуває у статусі кандидата).

Компанія Moderna не приховує, що на меті має комерційний успіх вакцини – тобто, прибуток. При цьому далеко не всі країни зможуть собі дозволити купувати вакцину за такою ціною, адже мовиться про десятки мільйонів доз.

З іншого боку, у препарату Moderna є перевага в перевезенні:

Зразок від Pfizer треба транспортувати й зберігати за температури -70...-80 градусів.

Американська ж вакцина не потребує понад -20 протягом 6 місяців.

Ба більше, до 30 днів її можна тримати за температури від +2 до +8.

Тож і не дивно, що з Moderna вже уклали угоди США, Британія, Японія, Канада, Швейцарія, Швеція та Ізраїль. До кінця 2021 року Moderna планує продати мільярд доз вакцини.

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