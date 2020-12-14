Михайло Радуцький заявив, що вакцинацію українців проти коронавірусу проведуть за державні гроші. Зокрема всі витрати профінансує Міністерство фінансів.

Що сказав Радуцький

Міністерство фінансів виконає три вимоги Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування щодо фінансування галузі охорони здоров’я у 2021 році. Про це голова комітету Радуцький написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Держава повністю профінансує безоплатну вакцинацію населення від COVID-19,

– наголосив Радуцький.

Він заявив, що Національна служба здоров'я отримає всі необхідні кошти для розрахунків з медичними закладами, які займаються лікуванням хворих на коронавірус. Крім того, у Бюджетному кодексі збережуть вимогу щодо фінансування програми медичних гарантій у розмірі не менше ніж 5% ВВП.

Головне про вакцинацію в Україні

Україна планує отримати 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Перший мільйон очікують отримати вже в березні 2021 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, 8 мільйонів доз має вистачити для 4 мільйонів людей. Втім він зауважив, що провакцинуватись можна буде і власним коштом.

Раніше Національна служба здоров'я України попереджала, що в проєкті Держбюджету-2021 рік на вакцинацію від коронавірусу заклали недостатню суму коштів.



Чи готові українці вакцинуватися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу