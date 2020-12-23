Через втручання очільника МОЗ в діяльність медичних закупівель України держава фактично втратить можливість отримати вакцини за бюджет 2020 року. Це буде дуже погано, оскільки тоді – постачання вакцини відтермінують майже на рік.

Наразі держава остання в списку перемовин щодо вакцини через бездіяльність з боку Міністерства охорони здоров'я – ключового органу, який мав би здійснювати координацію цієї роботи. Про це в ефірі 24 каналу розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина.

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Вона зазначила, наразі перемовини щодо можливості закупівлі вакцини ведуть саме з виробниками. За словами Стефанишиної, чим скоріше вони завершаться – тим краще.

Стало відомо, що МОЗ лише 10 грудня уповноважило ДП "Медичні закупівлі України" на закупівлю вакцин. І лише через 2 тижні довело до них технічні характеристики,

– розповіла нардепка.

Також вона наголосила, що саме через спроби Максима Степанова "в ручному режимі керувати закупівлею", у державного підприємства фактично немає незалежності у відповідних перемовинах, що значно гальмує процес.

5 днів на отримання вакцини

"Якщо за ці 5 днів ми нічого не зробимо, то втратимо приблизно 2 мільярди гривень – і не зможемо швидко отримати вакцину", – сказала Ольга Стефанишина.

Згідно з її словами, приступити до перемовин і закупівлі державне підприємство зможе лише в лютому 2021 року, оскільки буде бюрократичний процес затвердження відповідного паспорту.

Вона додала, що якщо перемовини почнуть в лютому, то отримати вакцину Україна зможе лише восени, а то і взимку 2021 року.

Ольга Стефанишина розповіла, що в України є всі можливі ресурси, щоб самостійно вести перемовини щодо отримання вакцини від коронавірусу. Є державне підприємство "Медичні закупівлі України" – організація, яка може ефективно вести перемовини, їм просто не треба заважати, сказала вона.

Сценарії щодо вакцинації

За словами нардепки, сценарій щодо початку вакцинації населення України у січні 2021 році – фантастичний, все почнеться пізніше.

Провакцинувати майже 21 мільйон населення, визначені пріоритетні групи – це багато. Тому потрібно шукати додаткові можливості,

– зауважила нардепка.

Потрібно побачити детальний план щодо вакцинації, зокрема щодо кожної області – як це буде відбуватися і вже готувати персонал, який буде залучений до вакцинації, наголосила Стефанишина. Вона зазначила, що на вакцинацію відповідної кількості потрібні потужні ресурси.

AstraZeneсa для України

За словами членкині комітету з питань здоров'я нації, питання щодо постачання однієї з вакцин від коронавірусу в Україну залежить від перемовин.

"На 100% сказати, яку вакцину отримає Україна, важко. Повна відповідальність щодо переговорів з COVAX залежить від МОЗ, оскільки це не державна закупівля – це гуманітарна допомога", – зауважила нардепка.

Ольга Стефанишина додала, що саме у МОЗ повинні відстоювати українські інтереси у відповідних перемовинах.

Що відомо про вакцину від AstraZeneca

Середня ефективність вакцини AstraZeneca становить 70,4%.

AstraZeneca Відповідна вакцина демонструє ефективність у 62% для людей, які отримали 2 повні дози.

Водночас учасники, що отримали половинну дозу, виявилися більш захищеними. Ефективність щеплення становила 90%.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу