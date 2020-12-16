Глобальний механізм Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX взяв на себе зобов'язання поставити до бідних країн партії вакцин проти коронавірусу, але зіштовхнувся з недостатнім фінансуванням та бюрократичними моментами. Відтак, низка країн, серед яких й Україна – можуть не отримати обіцяних партій вакцин.

COVAX немає достатнього фінансування

Ризик провалу механізму досить високий, пише Financial Post. Бідні країни, ймовірно, не зможуть отримати вакцину від коронавірусу до 2024 року.

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За інформацією COVAX, для вакцинації не менше 20% людей в бідних країнах в наступному році потрібно 4,9 мільярда доларів.

Ця сума є додатковою до тих 2,1 мільярда доларів, які в COVAX є станом на зараз (грудень 2020 рік – ред. 24 канал).

Попри це, організація як і раніше впевнена, що зможе досягти своїх цілей по вакцинації.

Довідка: ВООЗ створила глобальний механізм COVAX для об'єднаних закупівель та справедливого розподілу можливих вакцин проти COVID-19. Зараз він об'єднує 172 країни і працює над декількома перспективними вакцинами.

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