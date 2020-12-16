Вакцинація проти COVID-19 у бідних країн може провалитися: у COVAX бракує грошей, – ЗМІ
Глобальний механізм Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX взяв на себе зобов'язання поставити до бідних країн партії вакцин проти коронавірусу, але зіштовхнувся з недостатнім фінансуванням та бюрократичними моментами. Відтак, низка країн, серед яких й Україна – можуть не отримати обіцяних партій вакцин.
COVAX немає достатнього фінансування
Ризик провалу механізму досить високий, пише Financial Post. Бідні країни, ймовірно, не зможуть отримати вакцину від коронавірусу до 2024 року.
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За інформацією COVAX, для вакцинації не менше 20% людей в бідних країнах в наступному році потрібно 4,9 мільярда доларів.
Ця сума є додатковою до тих 2,1 мільярда доларів, які в COVAX є станом на зараз (грудень 2020 рік – ред. 24 канал).
Попри це, організація як і раніше впевнена, що зможе досягти своїх цілей по вакцинації.
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Україна теж розраховує на вакцину за системою COVAX
- Уряд підтвердив офіційне схвалення запиту на отримання щонайменше 8 мільйонів доз вакцини. Цієї кількості має вистачити для 4 мільйонів людей.
- Також у МОЗ повідомили, що Україна готує другу заявку на додаткові партії вакцини.
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