Вакцинація не зупинить епідемію коронавірусу в Україні у 2021 році, — науковці
Навіть за ідеальних умов, вакцинація лише однієї групи ризику в Україні триватиме пів року. І це все ще не гарантуватиме формування колективного імунітету до COVID-19.
Такі висновки зробили аналітики Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. Науковці порахували, що в Україні близько 13,5 мільйонів людей старше 55 років, які є в групі ризику. Відтак їх треба вакцинувати у першу чергу.
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Тобто, навіть якщо всі 6 580 амбулаторій сімейної медицини в Україні, які мають контракти з Нацслужбою здоров’я, щоденно вакцинуватимуть постійний потік пацієнтів по 8 годин на день без перерв і вихідних, це триватиме 6 місяців. І навіть ця кількість — це всього 36% населення, що не гарантує встановлення колективного імунітету.
У реальному ж світі забезпечити таку ефективність практично неможливо, кажуть експерти. А для розгортання додаткових пунктів вакцинації, щоб збільшити пропускну спроможність, необхідні додаткові медичні кадри.
Невтішний прогноз
Крім того, у КШЕ зазначили, що станом на 26 листопада в Україні найвищий у Європі темп захворюваності на COVID-19. Експерти визнали, що Україна рухається між двома найгіршими сценаріями поширення коронавірусу.
Попередньо вони виділили три ймовірні сценарії щодо кількості можливих смертей від COVID-19:
- Зелений сценарій — найоптимістичніший, але малоймовірний, на думку експертів. Він прогнозує 17 тисяч смертей до кінця року за умови негайного введення локдауну по всій території України.
- Жовтий сценарій (26 000 смертей) можливий за умови, що карантин вихідного дня спрацює.
- Чорний сценарій — 33 000 смертей від COVID-19 — справдиться, якщо чинний карантин не спрацює.
Локдаун – це необхідність
Поки залишається імовірним будь-який з трьох можливих сценарії щодо смертності в умовах карантину вихідного дня. Водночас за рівнем захворюваності країна наразі рухається між жовтим і чорним сценаріями.
У КШЕ резюмували, що аналіз практики європейських країн та епідемічної ситуації в Україні свідчить: локдаун потрібно запроваджувати вже сьогодні на один місяць. Після цього області можуть перейти до моделі адаптивного карантину, за умови, що вони повернуть контроль над поширенням вірусу.
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