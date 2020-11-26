Навіть за ідеальних умов, вакцинація лише однієї групи ризику в Україні триватиме пів року. І це все ще не гарантуватиме формування колективного імунітету до COVID-19.

Такі висновки зробили аналітики Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. Науковці порахували, що в Україні близько 13,5 мільйонів людей старше 55 років, які є в групі ризику. Відтак їх треба вакцинувати у першу чергу.

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Тобто, навіть якщо всі 6 580 амбулаторій сімейної медицини в Україні, які мають контракти з Нацслужбою здоров’я, щоденно вакцинуватимуть постійний потік пацієнтів по 8 годин на день без перерв і вихідних, це триватиме 6 місяців. І навіть ця кількість — це всього 36% населення, що не гарантує встановлення колективного імунітету.

У реальному ж світі забезпечити таку ефективність практично неможливо, кажуть експерти. А для розгортання додаткових пунктів вакцинації, щоб збільшити пропускну спроможність, необхідні додаткові медичні кадри.

Невтішний прогноз

Крім того, у КШЕ зазначили, що станом на 26 листопада в Україні найвищий у Європі темп захворюваності на COVID-19. Експерти визнали, що Україна рухається між двома найгіршими сценаріями поширення коронавірусу.

Попередньо вони виділили три ймовірні сценарії щодо кількості можливих смертей від COVID-19:

Зелений сценарій — найоптимістичніший, але малоймовірний, на думку експертів. Він прогнозує 17 тисяч смертей до кінця року за умови негайного введення локдауну по всій території України.

Жовтий сценарій (26 000 смертей) можливий за умови, що карантин вихідного дня спрацює.

Чорний сценарій — 33 000 смертей від COVID-19 — справдиться, якщо чинний карантин не спрацює.

Критичне навантаження на лікарні можливе в грудні 2020 року.

Локдаун – це необхідність

Поки залишається імовірним будь-який з трьох можливих сценарії щодо смертності в умовах карантину вихідного дня. Водночас за рівнем захворюваності країна наразі рухається між жовтим і чорним сценаріями.

У КШЕ резюмували, що аналіз практики європейських країн та епідемічної ситуації в Україні свідчить: локдаун потрібно запроваджувати вже сьогодні на один місяць. Після цього області можуть перейти до моделі адаптивного карантину, за умови, що вони повернуть контроль над поширенням вірусу.