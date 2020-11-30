Ефективність американської вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna становить 94,1%. Натомість проти важкої форми COVID-19 вона ефективна на 100%

Компанія Moderna оприлюднила результати аналізів ефективності вакцини мРНК-1273 після III фази дослідження. Нині розробники подадуть заяву до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), аби отримати дозвіл на екстрене використання препарату.

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Блискавичні результати випробування

У III фазі дослідження вакцини проти коронавірусу від Moderna взяло участь 30 000 добровольців. Половина з них отримували плацебо, а друга половина – справжній препарат.

У підсумку 196 учасників інфікувалися коронавірусом. 30 з них отримали важку форму хвороби. Натомість 185 інфікованих були з групи, які приймали плацебо. Тобто серед щеплених справжньою вакциною заразилося лише 11 людей. І важливо, що ніхто з них не отримав важкий перебіг захворювання.

Так, усі 30 важких пацієнтів були в тій групі, яким давали несправжній препарат. На жаль, один з цих учасників помер внаслідок хвороби.

Тож озираючись на результати випробування, компанія заявила, що ефективність їхньої вакцини проти COVID-19 становить 94,1%. Натомість ефективність вакцини проти важкого перебігу COVID-19 становить усі 100%.

Цей позитивний первинний аналіз підтверджує здатність нашої вакцини запобігати захворюванню COVID-19 з ефективністю в 94,1% і, що важливо, здатність запобігати важкій формі COVID-19. Ми віримо, що наша вакцина забезпечить новий потужний інструмент, який може змінити перебіг цієї пандемії та допоможе запобігти важким захворюванням, госпіталізаціям та смерті,

– заявив головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.

Сьогодні ж, 30 листопада, компанія надішле запит у FDA для дозволу на екстрене використання вакцини. А також у Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), щоб отримати умовне схвалення на продаж вакцини.

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