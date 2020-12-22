Алергічні реакції після вакцинації від COVID-19 зареєстрували у 8 людей за останні 2 тижні. Ймовірна причина в тому, що одним з компонентів вакцини є поліетиленгліколь, його раніше не використовували в препаратах для вакцинації.

У клінічних дослідженнях таких реакцій не було, оскільки люди з алергією на компоненти вакцини були виключені з випробувань, пише Science.

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Причиною може бути поліетиленгліколь

Вчені вважають, що причиною анафілактичної реакції є поліетиленгліколь, який необхідний для захисту і стабільності основного компонента вакцини. Раніше поліетиленгліколь ніколи не використовували в вакцинах, хоча він входить в склад багатьох ліках, які іноді викликають анафілактичний шок.

Примітно, що таку реакцію реєструють серед вакцинованих як препаратом від Pfizer, так і від Moderna.

Цікаво! Поліетиленгліколь також присутній у багатьох шампунях, зубних пастах, косметиці та інших повсякденних продуктах. Крім того, все більше біофармацевтичних препаратів також включають сполуки з додаванням поліетиленгліколю.

Сполука зазвичай є безпечною

Довгий час вважалося, що поліетиленгліколь біологічно інертний, але останнім часом з'явились дані про те, що це не так.

Згідно з дослідженням Університету Північної Кароліни, у 72% людей є хоча б деякий рівень антитіл до поліетиленгліколю. Імовірно, в результаті впливу косметичних і фармпрепаратів. З них близько 7% людей мають достатній рівень сполуки, щоб організм отримав анафілактичну реакцію.

Механізм розвитку анафілактичного шоку через поліетиленгліколь наразі не зовсім зрозумілий, оскільки він не містить антитіла IgE, які викликають класичні алергічні реакції. Замість цього поліетиленгліколь запускає два інших класу антитіл IgM та IgG.

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Людей з алергічними реакціями можуть не вакцинувати

Тим часом не всі вчені впевнені, що причина алергічних подій в поліетиленгліколі. Адже його кількість в мРНК-вакцинах значно нижче, ніж в більшості препаратів, де його теж додають, але алергічних реакцій внаслідок цього не відбувається.

Крім того, вакцини від COVID-19 вводяться внутрішньом'язово, а не внутрішньовенно, де знаходиться більшість антитіл до поліетиленгліколю, що ще більше знижує ризики.

Якщо встановлять, що причиною анафілактичної реакції у 8 добровольців був поліетиленгліколь, то згідно з рекомендаціями Центру по контролю і профілактиці захворювань США, людям з уже відомими реакціями на будь-які компоненти вакцин – щеплення не робитимуть.