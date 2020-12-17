Вже майже рік світ сидить на карантині через коронавірус. Всі чекають коли ж з’явиться вакцина від COVID-19. Розробкою займалися десятки країн, а деякі вже навіть почали масове щеплення своїх громадян.

Сайт 24 каналу розповідає, хто розробляє вакцину, коло вона з’явиться в світі та в Україні.

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Де розробляють вакцину

Розробка вакцини – дуже складний процес, який потребує багато ресурсів та часу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі ведеться розробка більше, ніж 200 потенційних вакцин від COVID-19. Рішення проблеми шукають в багатьох країнах: у США, Великобританії, Китаї, Ізраїлі, а Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди створили альянс, щоб прискорити розробку.

Згідно з регламентом ВООЗ, до того, як вакцина надійде в широке виробництво, потрібно, щоб вона пройшла цілий ряд випробувань, включаючи три фази тестування на добровольцях. Ще до цього вакцина також проходить етап доклінічних досліджень. Раніше у ВООЗ говорили, що очікують на появу вакцини до кінця 2020 року.

Ми потребуватимемо вакцину, і є надія, що до кінця цього року ми можемо мати вакцину. Є надія, – сказав Тедрос Адганом Гебреєсус, голова ВООЗ.

На якому етапі випробування

Незважаючи на те, що розробкою почали займатися багато країн та компаній, дехто значно випередив інших. Так, американський виробник ліків Pfizer із німецьким партнером BioNTech виявилися одними з перших, чиєю вакциною почали масово щеплювати людей. У США цю вакцину терміново схвалили ще на вихідних, а вже з понеділка 14 грудня почали масову вакцинацію в країні.

Але першою у світі країною, яка розпочала вакцинацію проти коронавірусу препаратом Pfizer, стала Велика Британія. А 90-річна Маргарет Кінан, жителька Північної Ірландії, стала першою жінкою у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу. Наразі відомо, що ефективність цієї вакцини складає 95%.

Перша партія доз вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech вже прибула й до Канади.

Висока ефективність й у вакцини від британської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Так, на проміжних випробуваннях у Великій Британії та Бразилії її ефективність склала 70%. У компанії AstraZeneca кажуть, що їхня вакцина призводить до вироблення в організмі антитіл до коронавірусу через 14 діб або більше після отримання двох доз. Перевага цієї вакцини у тому, що можна зберігати у звичайному холодильнику, а от вакцину від Pfizer потрібно зберігати за температури мінус 70 градусів Цельсія.

В уряді Великої Британії ще на етапі розробки вакцини AstraZeneca замовили собі 100 мільйонів доз препарату, що вистачить для імунізації 50 мільйонів людей.

У компанії AstraZeneca погодилася співпрацювати з розробниками російської вакцини "Спутник V", яка досі не пройшла всі необхідні етапи. У британській компанїї кажуть, що комбінації різних вакцин можуть стати важливим кроком у профілактиці COVID-19 внаслідок посилення імунної відповіді та підвищення доступності препаратів.

Багаті країни вже розкупили вакцини від коронавірусу / Фото Getty Images

Власні розробки є у Китаї. Китайська експериментальна вакцина, розроблена Інститутом медичної біології при Китайській академії медичних наук, виявилася безпечною на ранніх стадіях клінічного випробування. Але там є ще чотири експериментальні вакцини, які знаходяться на завершальній стадії клінічних досліджень.

А от вакцина BBIBP-CorV від китайської компанії Sinopharm має показник 86% ефективності. Зараз ця вакцина вже дозволена до використання у Китаї, ОАЕ та Бахрейні.

Ще чимало компаній повинні закінчити останній етап випробування вакцини у першій половині 2021 року.

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Хто вже закупив вакцину

В організації Amnesty International порахували, що багаті країни, які представляють усього 14% населення світу, закупили 53% усіх найбільш перспективних вакцин від COVID-19, а бідні країни можуть отримати недостатньо доз. В числі останніх знаходиться й Україна.

Так, виявилося, що 67 країн із низьким рівнем доходу і рівнем доходу нижче середнього ризикують залишитися позаду. П'ятеро з них – Кенія, М'янма, Нігерія, Пакистан та Україна – зареєстрували вже майже 1,5 мільйона випадків захворювання.

Вже зараз усі дози Moderna і 96% Pfizer/BioNTech закупили лише багаті країни. В компанії AstraZeneca зобов'язалася надати 64% своїх доз людям у країнах, що розвиваються, але цього недостатньо і поки вони можуть охопити не більше 18% населення світу.

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Коли вакцина з’явиться в Україні

Відомо, що Україна отримала підтвердження від ініціативи COVAX, створеної для швидкого і справедливого доступу вакцин від COVID-19 у світі, і в рамках співпраці з цим міжнародним механізмом може розраховувати на отримання близько 8 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 для груп ризику.

На минулому тижні, в п’ятницю, я підписав технічні документи з глобальною ініціативою COVAX на отримання вакцини. Ми повинні її отримати в першому півріччі 2021 році, розраховуємо на кінець першого – початок другого кварталу. Ми повинні отримати 8 млн доз, – сказав Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України.

А в Центрі громадського здоров’я кажуть, що Україна отримає першу партію вакцин уже у січні 2021 року. Загалом, в рамках ініціативи COVAX Україна може розраховувати на близько 8 мільйонів доз. З урахуванням того, що одній людині вводиться 2 дози вакцини, цього має вистачити на вакцинацію 4 млн осіб, тобто приблизно 20% населення країни.

До того ж, Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики сформувала критерії для визначення пріоритетних груп людей, які першочергово отримають вакцини від COVID-19.

На основі рекомендацій визначили 12 пріоритетних груп населення, які сукупно охоплюють майже 21 млн людей (20 866 390), або 50% населення України. До них входять працівники сфери охорони здоров’я, військові, освітяни, люди похилого віку та особи, які проживають у соцзакладах, люди із супутніми захворюваннями тощо.

У нас є чіткий план по тому, як ми будемо вакцинувати людей в Україні. Спершу це будуть люди з груп ризику, я вже про це згадував раніше. Загальна кількість таких людей становить близько 20 млн осіб. Ми також розглядаємо питання про те, що нам потрібно дати доступ до вакцини всім без винятку громадянам України за рахунок держави, — заявив Степанов

Також jсновні сценарії вакцинації будуть здійснюватися за рахунок мобільних бригад і стаціонарних пунктів. Очікується, що щомісяця будуть робити близько 1,7 млн щеплень.

Щодо вартості вакцинації, то головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснював, що курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів – майже 400 гривень.