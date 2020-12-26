Вакцину від коронавірусної інфекції доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує у неділю 27 грудня.

Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав Євросоюзу. Про це у своєму зверненні заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки, а завтра вакцинація проти COVID-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії. Наші Європейські дні вакцинації – це зворушливий момент єдності і європейської історії успіху,

– сказала глава Європейської комісії.

Вона додала, що дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку і ефективність.

Так, ЄС забезпечив достатню кількість вакцин для всього населення блоку, а також мешканців країн Європейської економічної зони.

"Вакцинація дозволить нам поступово повернутися до нормального життя… Але доки цього не сталося нам потрібно зберігати пильність. Ми маємо захищати себе і своїх близьких від вірусу. Лишаємося в безпеці разом. Зробімо 2021 рік нашим роком відновлення і надії", – наголосила фон дер Ляєн.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

Нагадаємо, Україна веде перемовини зі світовими фармацевтичними компаніями щодо закупівлі вакцини. Зокрема, з урядами Індії, Великої Британії та Франції.

Зауважимо, Міністерство охорони здоров'я України вже опублікувало план вакцинації українців проти коронавірусу, який складається з 5 етапів.