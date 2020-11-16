Американська компанія Moderna заявила, що їх вакцина від коронавірусу ефективна на 95%. Це підтвердили клінічні випробування вакцини за участю 30 тисячі добровольців.

Деталі випробувань

У випробуваннях взяли участь 30 тисяч добровольців, половина з яких отримала вакцину, а друга половина — плацебо.

Результати нового дослідження базуються на даних 95 добровольців, у яких розвинулися симптоми COVID-19, — п'ять з них отримали вакцину. Ефективність вакцини склала 94,5%.

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Загальна ефективність була чудовою, це відмінний день,

– заявив розробник вакцини в Moderna Тал Закс.

Вчені поки не знають, як довго нова вакцина забезпечить імунітет до коронавірусу, і як вона буде працювати у випадку з людьми старшого віку.

Неприємно те, що в липні компанія програла спір за патентом, який безпосередньо пов’язаний з технологією. І невідомо, чи позначиться це на долю вакцини.

До слова, минулого тижня американська фармацевтична компанія Pfizer і німецьке біотехнологічне підприємство BioNTech заявили, що їх нова вакцина від коронавірусу запобігла 90% випадків зараження в дослідженні з десятками тисяч добровольців.

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