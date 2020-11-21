Одразу три компанії-розробники оголосили про успішні результати вакцин від COVID-19. Тож виникає все більше сподівань, що пандемія, яка забрала понад мільйон життів у всьому світі, може нарешті наблизитися до свого кінця.

Наскільки ефективною буде нова вакцина, коли розпочнеться щеплення і чи зупинить це пандемію – у матеріалі сайту 24 каналу.

Важливо Pfizer та BioNTech вимагають екстреного дозволу на масову вакцинацію проти COVID-19

Що відомо про вакцини від COVID-19?

16 листопада американська фармацевтична компанія Moderna оголосила, що її вакцина проти COVID-19 ефективна на 94,5%. А вже 18 листопада американський медичний гігант Pfizer, який розробляє вакцину разом з німецьким BioNTech, підтвердив 95% ефективність своєї.

В обох випадках людям потрібно буде зробити два щеплення з інтервалом у кілька тижнів. Вакцини були розроблені за допомогою нової технології передачі РНК (мРНК), яка передає генетичні інструкції, щоб навчити імунну систему людини виробляти антитіла, що знищують віруси.

До теми Науковий прорив чи хайп? Експерт розповів про особливості української вакцини від COVID-19

У дослідженні на пізній стадії Pfizer-BioNTech брали участь майже 44 тис. добровольців. Результати показали, що вакцина стабільно ефективна для людей різного віку, раси та етнічної приналежності. Для людей, яким понад 65 років, вакцина виявилася ефективною на 94%. Дані про її безпеку збиратимуть ще протягом двох років.

Дослідження Moderna, у якому взяло участь понад 30 тис. учасників у США, проводиться у співпраці з Національним інститутом охорони здоров'я. Серед добровольців – люди, яким за 65, та представники різних національностей.

Цей позитивний проміжний аналіз нашого дослідження третьої фази дав перше клінічне підтвердження того, що наша вакцина може запобігти захворюванню на COVID-19, включаючи важкий перебіг хвороби,

– зазначив генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Через надзвичайну ситуацію вакцина може отримати дозвіл на екстрене (тимчасове) використання до отримання офіційного дозволу. Результати обох компаній дають можливість звернутися до Управління з контролю за продуктами та ліками США уже в найближчі тижні.

Pfizer заявив, що подасть відповідну заявку найближчими днями, Moderna ж планує зробити це найближчими тижнями, як тільки отримає два місяці даних про безпеку половини учасників випробування. Зазвичай такі процеси перевірки регулятором можуть зайняти рік і більше, але в цьому випадку це будуть тижні.

Якщо фармацевтичні препарати отримають схвалення, вони отримають тимчасову ліцензію на екстрене використання, продовжуючи надавати дані регулятору. У випадку позитивних результатів і через 12 місяців, регулятор видасть звичайну ліцензію.

Загалом, зараз 12 вакцин-кандидатів проходять випробування на пізніх стадіях. Їхні результати очікують отримати найближчими тижнями.

Як швидко будуть готові перші вакцини і коли їх отримає Україна?

Якщо події не набудуть несподіваного повороту, перші дози вакцин будуть доступні уже в грудні. Однак до кінця року постачання буде обмеженим.

Moderna очікує отримати близько 20 мільйонів доз, призначених для США, до кінця 2020 року. Pfizer та BioNTech до кінця року матимуть близько 50 мільйонів доз у всьому світі.



Перші щеплення зроблять уже в грудні / Фото Getty Images

Раніше у МОЗ України повідомляли, що вакцинувати від коронавірусу безкоштовно можуть 20% населення України (близько 4 млн громадян). Щеплення можна буде зробити, як очікують, у першій половині 2021 року.

Загалом, у межах Глобального механізму з доступу до вакцин від COVID-19 COVAX, Україна може отримати 8 мільйонів доз. У проєкті бюджету на 2021 рік закладено понад 2 мільярди гривень на закупівлю вакцини. Повноцінне щеплення (дві дози вакцини) для українця буде коштувати, попередньо, 14 доларів.

У першу чергу у нас вакцинуватимуть професійні групи ризику – лікарів, представників силових структур та вчителів. Потім – людей літнього віку та хворих, які мають супутні хронічні патології.

Чому вакцини може бути недостатньо для завершення пандемії

Є кілька ключових елементів, які визначатимуть, як діятиме вакцина – наскільки ефективною вона буде, у якій кількості і що тим часом робитиме світ, щоб обмежити COVID-19. І фахівці уже дискутують з приводу низки ризиків. Vox наводить основні з них.

Невідомо, як довго триватиме імунітет

На найвищому рівні можливостей вакцина може забезпечити імунітет назавжди. Також існують менші ступені захисту, які можуть дозволити вірусу проникнути в організм, але вакцина навчить імунну систему людини боротися з нею, перш ніж та завдасть занадто великої шкоди. Тобто особа може відчувати слабкі симптоми та передавати хворобу, але щеплення запобігає більш небезпечним наслідкам. Так працюють деякі вакцини проти грипу.

У цьому випадку імунітет, швидше за все, буде неповним і короткочасним. Тобто, вакцина забезпечить захист, який триває кілька років і, ймовірно, запобігатиме найтяжчим проявам і ускладненням COVID-19, але не дуже допоможе зупинити безсимптомні інфекції або легкі форми захворювання.

Швидка мутація вірусу

Швидкий рівень мутації збільшить ймовірність того, що вакцина не створить ефективної імунної відповіді на вірус. Такі віруси, як SARS-CoV-2, славляться високим рівнем мутацій, але це не обов'язково відбувається таким чином, щоб послабити захист від вакцини.

Для різних груп – різний ефект

Ефективність вакцини може також відрізнятися для різних груп. Наприклад, вакцина проти грипу має іншу формулу для людей, яким за 65. Може бути так, що один тип вакцини COVID-19 буде застосовуватися для деяких вікових груп або людей, які вже мали раніше захворювання, тоді як інший тип – для широкої громадськості. Слід додати, що імунна система деяких людей може взагалі не реагувати на вакцину.



Згодом може бути кілька типів вакцин одного виробника / Фото Getty Images

Щеплення буде недостатньо для колективного імунітету

Ще однією перешкодою для завершення пандемії COVID-19 може стати потрапляння вакцини до недостатньої кількості людей для досягнення колективного імунітету. Для останнього потрібні мільярди доз, що вимагає надійного ланцюга постачання та виробничих потужностей. Зараз цієї інфраструктури – дуже мало, і її створення потребуватиме значних інвестицій урядів та приватного сектору.

Вакцина буде дієвою лише у поєднанні з іншими заходами

Обмеження розповсюдження вірусу може підвищити ефективність вакцини серед населення, навіть якщо сама вакцина не надає довгострокового імунітету. Наприклад, вакцина, яка захищає людей похилого віку, в поєднанні із соціальним дистанціюванням та носінням масок, зробить більше для уповільнення пандемії, ніж будь-який із цих методів окремо. Отже, фахівці сходяться на думці, що вакцина – це лише одна із тактик у наборі методів боротьби з COVID-19.

Також, як зазначила доцент Центру з розробки вакцин та глобального здоров'я в Медичній школі Університету Меріленда Міган Фіцпатрік: "З вакциною або без неї, що нам дійсно потрібно робити в короткостроковій перспективі, це – відстеження контактів та тестування".

Рух антивакцинаторів

Однією з найбільших проблем вакцинації COVID-19 може бути невеликий, але потужний рух проти щеплень. Вже зараз деякі групи поширюють теорії змови щодо передбачуваної шкоди вакцини, яка ще навіть не розроблена. Але якщо такий опір посилиться, це може підірвати зусилля щодо напрацювання колективного імунітету і дозволить вірусу заразити більше людей.

Актуально Вакцина проти грипу захищає від смерті людей з хворим серцем

Вакциновані люди можуть несвідомо поширювати вірус.

Деякі експерти називають це "найгіршим сценарієм": вакцина, яка працює досить добре, щоб запобігти хворобі, але недостатньо, щоб зупинити розповсюдження вірусу, пише VOA.

Вакцина може викликати імунну відповідь, яка не повністю блокує вірус, але утрамбовує його настільки, що у пацієнта не з'являються симптоми. Однак безсимптомні хворі все ще можуть бути інфекційними. Це – один із факторів, через який COVID-19 так важко контролювати.

Логістичні перешкоди

Раніше вакцинація ніколи не проводилася у таких масштабах, отже, окрім самих вакцин, уже потрібно думати і про їх транспортування, зазначає Financial Times.

Вакцина Pfizer-BioNTech ставить тут особливі вимоги, оскільки зберігати її потрібно за температури -80 градусів. Це означає, що для цього потрібен розподіл холодних ланцюгів від виробників до аеропортів та віддалених районів – непроста перспектива для бідніших країн, де спекотно та є проблеми з постачанням електроенергії. Для доставки вакцини в кожну країну знадобиться армія медичних працівників.

Для полегшення транспортування компанія планує надавати контейнери з "сухим льодом", які зможуть підтримувати потрібну температуру протягом 10-15 днів.

Moderna тут має перевагу, оскільки, як очікується, вакцина буде стабільною при нормальних температурах холодильника -2-8 градусів протягом 30 днів і може зберігатися до шести місяців при -20 градусах.

COVID-19 майже подолано?

Навіть не зовсім досконала вакцина може допомогти, якщо це означає, що люди хворіють не так важко і лікуються вдома. Ті, хто отримує щеплення від грипу, як правило, мають більш легкі форми цієї хвороби, ніж невакциновані, навіть коли вакцина не дуже ефективна.

Провідний американський вчений-інфекціоніст Ентоні Фаучі оцінив результати ранніх випробувань вакцини від COVID-19, як "приголомшливо вражаючі". За його словами, це є підтвердженням експериментальної технології мРНК, в якій деякі сумнівалися низка фахівців. Він додав, що згодився б на ін'єкції, які захищали б від захворювання і на 70-75%.

Думка про те, що ми маємо 94,5-відсоткову ефективну вакцину, вражає. Це справді вражаючий результат, який, я не думаю, що хтось передбачав,

– зазначив експерт.

Вірусолог Інституту Доерті Канта Суббарао своєю чергою пояснила The Atlantic: наукова невизначеність, яка панувала навколо вакцин проти COVID-19, вирішена. Вони працюють, тому ми можемо зітхнути з полегшенням: "Вакцини стануть нашим виходом із цієї пандемії".



Заходи обережності, зокрема і маски, з нами залишаються / Фото Getty Images

Найімовірніший сценарій завершення пандемії, базований на інтерв'ю POLITICO з 11 найкращими фахівцями-вірусологами США, виглядає так:

вакцина – до початку 2021 року;

– до початку 2021 року; постійне зниження кількості випадків – до наступної осені;

– до наступної осені; нормалізація щоденного життя – протягом двох років.

Виробництво та розповсюдження вакцини триватиме місяцями. І хоча її широке розповсюджене відіграватиме значну роль у нормалізації життя, щеплення не стане автоматичним знаком зняти маску і вільно увійти в переповнений бар.

Оцінки експертів щодо часових шкал різняться, але є певна згода щодо того, що вірус буде втрачати свою силу, поступово призводитиме до незначної кількості нових випадків і його візьмуть під контроль до другої половини 2021 року.

Зверніть увагу Франція планує розпочати масову вакцинацію проти COVID-19 через 2 місяці

Точний час залежить від низки чинників:

скільки людей продовжують носити маски та дотримуватися соціальної дистанції;

чи швидкі тести COVID-19 стають широко доступними та належним чином розгорнутими. наскільки ефективні вакцини;

скільки людей відмовляються робити щеплення;

скільки людей забувають отримати другу дозу, якщо для вакцини потрібно дві (так, це викликає велике занепокоєння).

Мета полягає у тому, щоб вакцина була достатньо ефективною та широко розповсюдженою, щоб досягти колективного імунітету – точки, в якій теоретично люди можуть безпечно знімати маски та відвідувати масові заходи. Приблизна оцінка для COVID-19 – суспільство досягне цього, коли приблизно 60-70% населення матиме імунітет до хвороби. Вірус тоді просто не зможе розмножуватися.

Все ж світ, імовірно, житиме з COVID-19 завжди, навіть після щеплення. Проте, якщо рівень вакцинації буде достатньо високим, це стане просто черговим вірусом, до якого більшість населення має певний рівень імунітету.

Вакцина точно не зможе уповільнити небезпечну траєкторію госпіталізацій та втрат від COVID-19 цієї осені. Але це дає нам надію, що пандемія нарешті закінчиться. І те, чому ми не можемо на 100% запобігти шляхом носіння масок та соціального дистанціювання, може бути вирішено якраз за допомогою щеплень.