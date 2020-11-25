У всьому світі зараз тестують 54 вакцини від коронавірусу. Дослідження проводять на людях, ще щонайменше 87 доклінічних вакцин випробовують на тваринах. Роботу над створенням науковці розпочали в січні, а перші випробування на людях відбулися у березні.

Який рівень захисту пропонують розробники вакцин від коронавірусу, скільки вони коштуватимуть і які будуть в Україні – у новому випуску програми "120/80" на 24 каналі.

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Наскільки небезпечний COVID-19

Коронавірус, який спричинив пандемію, набагато небезпечніший, ніж його попередники. Достатньо швидко мутує, тобто змінюється, і поширюється колосально стрімкими темпами. Інфікованих в усьому світі рахують уже сотнями тисяч щодня. Загалом – понад 60 мільйонів. Усі країни сподіваються на вакцину, яка могла б захистити принаймні людей із груп ризику – лікарів, працівників інфраструктури, також старших людей.

"Якщо у нас не буде вакцини, ми застрягнемо у цьому способі ізоляції… соціальне дистанціювання, маски на дуже довгий час", – сказав професор університету Кембридж Джонатан Гіні.

Що таке вакцинація

Вакцинація Це можливість запобігти інфекції, а не лікувати її після зараження. 1796 року британець Едвард Дженнер провів першу справжню вакцинацію від віспи. Він ввів хлопцеві збудник коров'ячої віспи, і в нього сформувався імунітет від недуги. Слово "вакцина" і походить з латинського – "корова".

Загалом історія вакцинації – це методи проб, помилок і дуже дивних відкриттів. Наприклад, під час Першої світової війни правцю запобігали з допомогою сироватки з крові коней. І це працювало. А от щоб створити вакцину від сказу, французький мікробіолог Луї Пастер видобув вірус із мозку кроликів, і на його основі створив антидот.

За увесь цей час медицина розвивалася, і тепер створення вакцини – процес набагато цивілізованіший.

Як відбувається створення вакцини

Очевидно, спершу науковці досліджують геном вірусу. Тоді наступає передклінічне тестування, поділене на 3 етапи. Але спершу вчені тестують нову вакцину на клітинах, потім дають її таким тваринам, як миші або мавпи, щоб перевірити, чи виробляє вона імунну відповідь.

► Етап 1 – безпека. Науковці колють вакцину невеликій кількості людей, щоб перевірити безпеку та дозування.

► Етап 2 – розширене випробування. Вчені дають вакцину сотням людей, розділених на групи, наприклад, дітям та людям похилого віку. Ці випробування перевіряють здатність вакцини стимулювати імунну систему.

► Етап 3 – ефективність. Вчені дають вакцину тисячам людей. І чекають, щоб дізнатися, скільки заразилося, у порівнянні з добровольцями, які отримували плацебо.

До речі, під час випробувань однієї із вакцин у Бразилії помер учасник, якому вкололи плацебо. Існує ще й раннє та обмежене схвалення, наприклад, Китай та Росія затвердили вакцини, не чекаючи результатів 3-ї фази ефективності. Російська Федерація досі пробує переконати світ, що їхня вакцина випередила етапи тестування іноземних продуктів.

До теми У Росії кажуть, що ефективність їхньої вакцини проти COVID-19 вже не 91,4, а понад 95%

Прискорений процес має серйозні ризики. Ці процеси можуть тривати упродовж кількох років. Але у часи, де факто, другої хвилі пандемії компанії суттєво прискорюють роботу над препаратами.

Мета вакцинації

У планах вакцини або захистити людський організм від коронавірусу, або, принаймні, зробити його менш смертоносним. Досліджуючи інфекцію, вчені зіткнулися з одним не дуже то й приємним фактом – коронавірус можна підхопити двічі, а то й тричі. Саме тому навряд чи колективний імунітет може врятувати від цієї недуги.

Що це таке? Візьмемо до прикладу вітряну віспу, у народі більш відому як вітрянку. Це теж високозаразна інфекція, яка дуже швидко передається. Але перехворівши на неї один раз, людина навряд чи заразиться вдруге. А таких людей, які підхопили вітрянку, є чимало. Чим більше осіб у спільноті, що мають індивідуальний імунітет, тим менша ймовірність того, що незахищені люди вступатимуть в контакт із носієм хвороби.

А от з коронавірусом інша справа, бо імунітет проти нього може зникнути за певний час, і людина – опиниться під ще ризиком ще раз.

Вакцина від Pfizer та BioNtech

Американська компанія Pfizer у співпраці з німецькою BioNtech заявляють, що ефективність їхньої вакцини – понад 95%. Препарат у розробці уже понад 10 місяців.

Клінічне випробування фази 3 вакцини розпочалося 27 липня і на сьогодні день у ньому взяли участь понад 43 тисячі учасників, 38 тисяч із яких отримали другу дозу кандидата на вакцину. Приблизно 42% світових учасників та 30% американських учасників мають різноманітні расові та етнічні особливості.

Значний недолік

У цієї майбутньої вакцини є, щоправда, один недолік – умови транспортування. Препарат можна зберігати лише за температури -70 градусів за Цельсієм. Розробили встигли, щоправда ще й спеціальні контейнери з сухим льодом, в яких можна перевозити вакцину і зберігати упродовж 2 днів.

Якщо температура підвищиться – термін зберігання суттєво знижується: від 2 до 8 градусів за Цельсієм вакцина буде дійсною лише 5 днів.

У Pfizer i BioNTech заявили, що продаватимуть вакцину за ціною, нижче ринкової.

"Ми намагалися застосовувати збалансований підхід, який визнає, що інновації вимагають капіталу та інвестицій, тому ми плануємо встановити ціну на нашу вакцину значно нижче типових ринкових ставок, що відображає ситуацію, в якій ми перебуваємо, і з метою забезпечення широкого доступу по всьому світу", – пояснив керівник стратегії компанії BioNtech Раян Річардсон.

Вакцина від Pfizer обійдеться у 40 доларів за 2 дози, які найімовірніше таки дозволять виробити імунітет від COVID-19 навіть у старших людей.

Вакцина від "Модерни"

Показує добрі результати і американська компанія "Модерна". Розробники вакцини запевняють – її ефективність складає 95%. У її тестуванні взяли участь 30 тисяч людей в штатах, половина з них отримала 2 дози вакцини з інтервалом в 4 тижні. Іншим робили уколи плацебо. Саме її, найімовірніше, отримає Україна.

На відміну від вакцини Pfizer цю вакцину легше зберігати, що й потенційно може зумовити її популярність: за температури -20 за Цельсієм препарат "Модерни" зберігати до пів року, а в звичному медичному холодильнику – такі є в кабінетах вакцинації, вона впродовж місяця буде ефективною, принаймні так стверджують у "Модерні".

Її ціна коливатиметься до 37 доларів за одну дозу. Щоби виробити імунітет до коронавірусу, доведеться щепитися двічі.

Українці теж працюють над вакциною від коронавірусу. Над нею трудяться у Національній академії наук. Щоправда, укараїнський препарат наразі на доклінічній стадії розробки.