За даними соціологічних опитувань, майже половина українців не хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вони проти навіть у тому разі, якщо вакцина буде безкоштовною. Якщо ж за вакцину прийдеться платити – охочих стає ще менше.

Українці пояснюють свою позицію по-різному. Журналісти 24 каналу опитали кількох киян, аби зрозуміти, що людей лякає найбільше.

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Володимир: Насамперед ця вакцина дуже дорога. Якщо навіть тест коштує 900 гривень, моя донька робила… Однак, якщо пенсіонерам платитимуть 10 тисяч гривень, можливо, я й зроблю. Безкоштовний сир тільки в мишоловці.

Насамперед ця вакцина дуже дорога. Якщо навіть тест коштує 900 гривень, моя донька робила… Однак, якщо пенсіонерам платитимуть 10 тисяч гривень, можливо, я й зроблю. Безкоштовний сир тільки в мишоловці. Валентина: Звичайно, шкоди завдасть. Ви що, не дивитеся телевізор? Скільки шкоди вже нанесено в Росії, а в Америці взагалі вакцину не випробували ще. Не вірю, боюсь.

Звичайно, шкоди завдасть. Ви що, не дивитеся телевізор? Скільки шкоди вже нанесено в Росії, а в Америці взагалі вакцину не випробували ще. Не вірю, боюсь. Ігор: Навіщо зайвий раз завдавати своєму імунітету зайвих випробувань. Якщо є бажання, то можна, припустимо, коли COVID-19 вже пройде.

Теорії змови

Коли пандемія розпочалась, люди почали шукати причину проблеми. Так і з'явились різні конспірологічні теорії.

Мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс став мішенню звинувачень. Насторожила людей його надмірна благодійність у сферу охорони здоров'я та розробки вакцини.

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І досі однією з найпоширеніших чуток є те, що пандемія – насправді всесвітня змова, а вакцинація проти коронавірусу має на меті імплантацію крихітних мікросхем, що відстежують людей. А стоїть за цим усім нібито Білл Гейтс.

До мене навіть зверталися пацієнти з найголовнішим питанням: "Це чіпування?",

– розповіла лікарка Анна Горбань.

Окрім теорії всесвітньої змови є ще кілька причин відмови від рятівної ін'єкції.

Нерозуміння та страх

За словами лікарки, досить великий відсоток людей вже перехворів і не розуміє, для чого їм вакцинуватись. Або ж вони не довіряють закупівлям.

Складно повірити у те, що ще й не бачили,

– пояснив інфекціоніст Юрій Жигарев.

Він запевнив, що люди хочуть гарантій, а невипробувана роками вакцина їх дати не може.

"Ми ж не знаємо, як воно буде. Якщо вакцину від полімеомієліту ми використовуємо понад 50 років, то ми вже все про неї знаємо, побічні ефекти теж. Тут абсолютно новий препарат і (люди думають – 24 канал) раптом у мене там роги почнуть рости, копита, хвіст відвалиться через рік після цієї вакцинації? Ніхто ж не знає", – розповів про страхи пацієнтів Жигарев.

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Вакцинація в Україні

За словами лікарів, вакцинація – не звичка українців. Востаннє більшість українців вакцинувались ще у Радянському Союзі.

Кожні 10 років має бути зроблена ревакцинація від дифтерії і правця, а наше населення забуло, що це треба робити. В 1990 роках ми були щеплені. Сьогодні – 2020 рік. Це 30 років наше населення не отримувало нічого,

– сказала лікарка Горбань.

Популярнішими в Україні є хіба сезонні ін'єкції. Вакцинація від грипу стає популярнішою, втім і тут кількість вакцинованого населення є малою. "В американців це 30 – 40% (вакцинованих від грипу – 24 канал), а у нас навіть 3% немає", – зауважив Жигарев.

Пандемія COVID-19 показала, що лише відсутність однієї потрібної вакцини – це тисячі смертей щодня. Правець, віспа, поліомієліт і дифтерія – ці хвороби вдалось подолати саме завдяки щепленням. І якби не вакцинація, епідемії продовжували б вбивати мільйони людей щороку. Наразі ж така довгоочікувана вакцина від COVID-19 вже існує і це суттєвий крок до подолання пандемії.



Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу